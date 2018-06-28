Людас Румбутис: Против испанцев у россиян шансов нет

Людас Румбутис: Против испанцев у россиян шансов нет1
- 28.06.2018, 20:16
Главный тренер молодежной сборной Беларуси оценил шансы сборной России в плей-офф ЧМ-2018.
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис оценил шансы сборной России в плей-офф ЧМ-2018, где соседям будет противостоять команда Испании.
«К перспективам сборной России в следующем раунде я отношусь пессимистично. Против испанцев у команды Черчесова шансов нет.
Ее стартовые успехи можно объяснить слабостью соперников, эмоциональным подъемом, поддержкой всей страны. Наверное, и «красной фурии» с хозяевами будет непросто, но, думаю, она пройдет дальше», - цитирует Румбутиса «Прессбол».