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Людас Румбутис: Против испанцев у россиян шансов нет

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  • 28.06.2018, 20:16
Людас Румбутис
Фото: gazetaby.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси оценил шансы сборной России в плей-офф ЧМ-2018.

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис оценил шансы сборной России в плей-офф ЧМ-2018, где соседям будет противостоять команда Испании.

«К перспективам сборной России в следующем раунде я отношусь пессимистично. Против испанцев у команды Черчесова шансов нет.

Ее стартовые успехи можно объяснить слабостью соперников, эмоциональным подъемом, поддержкой всей страны. Наверное, и «красной фурии» с хозяевами будет непросто, но, думаю, она пройдет дальше», - цитирует Румбутиса «Прессбол».


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