«Яндекс» посчитал, сколько белорусы в среднем тратят на Aliexpress 4 28.06.2018, 20:37

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Данные проанализированы за период с 1 января по 1 июня.

По подсчетам аналитиков компании "Яндекс", средний чек белорусов в китайских интернет-магазинах составляет 13,3 рубля. Среди пропулярных онлайн-площадок – AliExpress, JD.com, GearBest, Umka Mall, Joom, IntMall и другие магазины.

За год средний показатель уменьшился примерно на 15 процентов. Для сравнения, в России средний платеж на таких площадках — 19,8 белорусских рубля, в Казахстане — 22,2.

Большая часть белорусских пользователей делают покупки в китайских онлайн-магазинах с компьютеров, остальная – с мобильных устройств – 15,2 против 12,7 рубля. С компьютеров они оплачивают 68 процентов покупок, со смартфонов и планшетов — 32 процента.

За первые пять месяцев этого года на одного жителя Беларуси пришлось в среднем шесть онлайн-покупок в Китае, пишет портал spektr.by. Чаще всего белорусы заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

Особенно популярны китайские онлайн-магазины в дни распродаж. Например, в прошлый День холостяка, 11 ноября 2017 года, число покупок, которые белорусские пользователи оплатили через сервис Яндекс.Касса на таких сайтах, выросло в 5,6 раза по сравнению с обычными днями. Общие траты покупателей увеличились в 7,4 раза.