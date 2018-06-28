Абсурдная концовка матча ЧМ: Япония за четыре минуты сделала 80 передач 1 28.06.2018, 20:54

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Японские футболисты перекатывали мяч у центрального круга, а поляки не пытались атаковать соперника.

Абсурдная концовка получилась у матча чемпионата мира между Японией и Польшей в группе H при счете 0:1. До сборной Японии ближе к концовке донесли счет параллельной встречи. Они поняли, что находятся выше Сенегала в турнирной таблице ЧМ-2018, и попросту принялись доигрывать матч. Камера выхватила лицо главного тренера, который попросил футболистов подержать мяч, пишет segodnya.ua.

Последнее владение мячом Польши закончилось передачей в аут, когда на табло горели 88:33. С этой секунды и вплоть до 92:54 (арбитр добавил три минуты) мячом владели только японцы. Они перекатывали его на своей половине поля или чуть дальше центральной линии, не пытаясь продвинуться к чужой штрафной. Польша не возражала и даже не пробовала вступить в отбор.

За 260 секунд сборная Японии выполнила 80 передач. На 92:34 Гросицки решил сесть недалеко от центрального круга, затем встал, но японцы все равно с удовольствием выбили мяч за боковую линию. А потом судья дал свисток об окончании матча.

После этого матча стали известны все участники плей-офф чемпионата мира 2018. В 1/8 финала мирового первенства сыграют команды России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии, Бельгии, Японии и Колумбии.