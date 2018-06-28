Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель 2 28.06.2018, 21:01

Фото: wiseGEEK

Цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,63 долларов за баррель.

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 28 июня 2018 года, составляет менее 78 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 20:57 28 июня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,63 долларов за баррель.

Напомним, в понедельник, 25 июня 2018 года, цены на нефть снизились на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта.