Польша поддерживает Македонию в стремлении стать членом ЕС и НАТО 28.06.2018, 21:48

Премьер Македонии Зоран Заев встретился в Варшаве с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Двусторонее экономическое сотрудничество и миграционная политика – таковы главные темы переговоров премьера Македонии Зорана Заева в Варшаве с премьером Польши Матеушем Моравецким, передает «Радио Польша».

Польша поддерживает Македонию в ее стараниях стать членом ЕС и НАТО, – заверил глава польского правительства, принимая в гостях своего македонского визави. Матеуш Моравецкий также поздравил Зорана Заева с разрешением конфликта с Грецией по поводу названия страны. Премьер Польши с энтузиазмом высказался о перспективах принятия Македонии в ЕС и Североатлантический альянс:

«Я также поздравил премьера Заева с выраженным государствами ЕС согласием на начало переговоров о вступлении Македонии в Европейский союз. Польша поддерживает Македонию во многих ее стремлениях, в том числе в стараниях войти в НАТО. Надеюсь, что этот механизм будет быстро приведен в действие и укрепит безопасность на Балканах».

Это первый визит и двусторонняя встреча на уровне глав правительств в истории дипломатических отношений Польши и Македонии. В этом году отмечается 25-летие их установления. По сообщению из Канцелярии премьера Польши, оба политика признали важными вопросы сотрудничества в области инфраструктуры, политики безопасности, а также европейской интеграции всего региона Западных Балкан.

Два дня назад во время встречи министров по европейским делам в Люксембурге государства ЕС подтвердили перспективы членства Македонии и Албании в ЕС. При этом указали на необходимость дальнейшего прогресса реформ в этих странах. В случае Македонии ЕС ожидает реформ в таких секторах, как судопроизводство, государственная администрация и борьба с коррупцией.