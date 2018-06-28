Вакульчик: Информация о коррупционных разоблачениях будет дополняться 4 28.06.2018, 21:56

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Валерий Вакульчик

Глава КГБ пообещал новые подробности по «делу медиков».

Общественности на данный момент предоставлена еще не вся информация о совершенных Комитетом госбезопасности коррупционных разоблачениях, в том числе в медицинской сфере, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик 28 июня журналистам в Совете Республики, передает tut.by.

«Естественно, что по этим вопросам следствие продолжается, и ту информацию, которую могли, мы дали, — сказал Вакульчик. — Сейчас вся работа, оперативно-разыскные мероприятия направлены на полное, всестороннее разбирательство по этим материалам. Конечно, это займет достаточно длительное время. Я так думаю, двумя-тремя месяцами мы в лучшем случае [ограничимся], потому что объем работы у следователей очень большой».

По словам главы КГБ, опубликованная информация не носит исчерпывающего характера. «Информация будет дополняться. По мере возможности мы будем ее предоставлять. Вопросов там достаточно много, каждый эпизод нужно исследовать и доказывать. Там же не только один человек, и по каждому ряд эпизодов», — заявил он.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе снятого с должности за покровительство незаконному семейному бизнесу экс-министра энергетики Владимира Потупчика, Вакульчик сообщил, что он не задержан и не находится под следствием.

25 июня Вакульчик сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. «За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 (Получение взятки), 431 (Дача взятки) и 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», — сказал глава КГБ.