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Ученые рассказали, какие дети лучше учатся в школе

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  • 28.06.2018, 22:03
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Ученые из Королевского университета Белфаста провели интересное исследование.

Ученые из Королевского университета Белфаста утверждают: нарциссизм повышает успеваемость подростков. Об этом пишет focus.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 340 учащихся школ. Психологи оценили уровень нарциссизма у добровольцев, рассказывает The Deccan Chronicle.

Было установлено: подростки, у которых симптомы нарциссизма были более выраженными, оказались выносливее психологически и учились лучше. Так, судя по всему, нарциссизм имеет положительную сторону. Высокая самооценка людей с выраженным нарциссизмом может мотивировать их, делать напористыми и успешными в определенных сферах.

По данным психологов, нарциссизм повышает психологическую выносливость. Поэтому люди с высоким уровнем нарциссизма способны продуктивно работать в сложных ситуациях.


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