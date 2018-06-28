Reuters: Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС 28.06.2018, 22:31

Италия требует реформы миграционной политики.

Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза из-за разногласий по миграционной проблеме. Об этом агентству Reuters сообщили европейские дипломаты, передает «Радио Свобода».

В итоговом соглашении, кроме прочего, содержалась критика недавно введённых торговых пошлин США. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подпишет документ только в том случае, если все 28 стран ЕС придут к общему мнению, прежде всего, по вопросам миграции.

Саммит государств Евросоюза проходит в Брюсселе 28–29 июня. Италия требует реформы миграционной политики. По существующим правилам, за мигрантов несут ответственность те страны, где их регистрируют после прибытия на территорию Евросоюза. Наиболее тяжёлое бремя ложится на страны Южной Европы.

11 июня власти Италии отказались принимать суда с мигрантами, спасёнными в Средиземном море. Главы Франции и Испании раскритиковали это решение. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, миграционный кризис в ЕС перерос в политический.