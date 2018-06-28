Стали известны подробности драки минчанки и контролера 4 28.06.2018, 22:51

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Фото: citydog.by

Минчанка и «Минсктранс» — о конфликте на «Народной».

Вчера на трамвайной остановке «Народная» подрались женщина и контролер. Минчанка, которая «попала под раздачу» ревизоров, сегодня сама позвонила в редакцию CityDog.by и рассказала, что произошло.

Женщину зовут Наталья. Она живет на Народной улице. Вчера около 14 часов она вышла посадить на трамвай свою 10-летнюю дочку. Девочка ехала на встречу с подругами, ей надо было проехать всего одну остановку до метро на любом трамвае.

— Подошел трамвай, и контролеры высадили девочек. Было видно, что они учатся в школе. Я видела, как девочки доставали паспорта и показывали свой возраст — вот будто бы и все. Девочки и контролеры остались на остановке ждать следующего трамвая. Контролеры к ним постоянно подходили и унижали, что-то им говорили. Мне надоело смотреть, и я сказала: «Что вы пристали к этим девочкам?». Они вдвоем как побежали на меня! Я была в шоке! Я опешила, — говорит Наталья.

— Пришел трамвай, те девочки в него сели, мужчина-контролер уже хотел ехать, трамвай стоял ждал, она меня сперва ударила лбом, прижала, стала выкручивать мне пальцы. Подошли какие-то мужчины, стали нас защищать. Мой ребенок потом сказал (я сама не видела), что контролер ударила ее кулаком в сердце и в бок. Все так быстро произошло, что я даже сама не поняла, почему не посадила дочку в тот первый трамвай, — рассказала CityDog.by Наталья.

Они с дочерью вернулись домой, чтобы успокоиться. Встречаться с подругами девочка поехала позже. Вчера, по словам женщины, она дозванивалась в трамвайное депо и на горячую линию «Минсктранса», где ей дали номер сотрудника, который отвечает за контролеров. Письменную жалобу пока что Наталья не написала и говорит, что относится к ситуации «философски и старается понять, почему притянула это в свою жизнь».

Наталья говорит, что контролер Лилия Борисовна, которая раньше появлялась в одном из материалов CityDog.by, и есть тот самый ревизор.

Что говорят в «Минсктрансе»?

— Написано заявление в милицию на гражданку — она даже не пассажирка, а обычный пешеход, которая совершила, на наш взгляд, противоправные действия в отношении должностного лица. Проводится разбирательство: кто был прав, кто виноват. Контролер вышла на работу, — прокомментировал начальник контрольно-ревизорской службы.