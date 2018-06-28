ЧМ-2018: Определились все пары 1/8 финала 28.06.2018, 22:56

Последним победителем группового турнира стала сборная Бельгии, которая выиграла у Англии со счетом 1:0.

Сборные Англии и Бельгии гарантировали себе выход из группы еще до третьего тура, и матч между ними должен был только определить, какая команда выйдет в плей-офф с первого места. Перед игрой у обеих команд все показатели были совершенно идентичные — шесть очков, восемь забитых и два пропущенных гола. Англичане обходили соперника только за счет меньшего количества желтых карточек, передает РБК.

И англичане, и бельгийцы выставили на этот матч резервные составы — и Гарет Саутгейт, и Роберто Мартинес сделали по девять замен по сравнению с предыдущими матчами. В первом тайме команды не создали ни одного момента, и счет был открыт только во втором. На 51-й минуте Аднан Янузай обыграл в штрафной Дэнни Роуза и пробил в девятку. Гол оказался единственным в матче.

В параллельном матче в этой группе, который не имел турнирного значения, Панама уступила Тунису со счетом 1:2. На 33-й минуте мяч в свои ворота срезал тунисец Яссин Мерия, а во втором тайме у победителей забили Фахреддин Бен-Юссеф и Вахби Хазри.

После третьего тура сборная Бельгии заняла первое место в группе, набрав девять очков в трех матчах. Англичане вышли в плей-офф со второго места. Тунис стал третьим, Панама замкнула таблицу.

Команды группы G в первом раунде плей-офф сыграют против сборных из группы H, которые свои матчи третьего тура провели ранее. Из группы H в плей-офф вышли сборные Колумбии и Японии, при этом японцы обошли команду Сенегала только за счет меньшего количества желтых карточек. В 1/8 финала англичане сыграют против колумбийцев, бельгийцы — с японцами.

После матча Англия — Бельгия на чемпионате определились все пары, которые встретятся между собой в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф состоятся следующие матчи: Уругвай — Португалия, Франция — Аргентина, Бразилия — Мексика, Испания — Россия, Хорватия — Дания, Швеция — Швейцария, Колумбия — Англия и Бельгия — Япония. 29 июня в программе чемпионата будет перерыв на один день, а плей-офф стартует 30 июня.