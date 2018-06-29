В редакции американской газеты произошла стрельба: пятеро погибших 29.06.2018, 7:30

Нападавший до этого несколько лет судился с изданием.

В редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба.

Об этом сообщил в Twitter журналист издания Фил Девис, который стал очевидцем нападения.

"Стрелок открыл огонь через стеклянную дверь в офис по нескольким сотрудникам. Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мертвым, но это плохо", – написал он.

Девис отметил, что сам он спрятался под столом. "Нет ничего страшнее, чем слышать, сидя под столом, как в людей стреляют и затем преступник перезаряжает оружие", – написал журналист.

Полиция подтвердила факт стрельбы, проинформировав, что сотрудников эвакуировали из здания.

В результате стрельбы погибли пять человек, есть также пострадавшие с серьезными травмами.

Об этом сообщил руководитель местной полиции Уильям Камф. Полиция, прибывшая на место происшествия через минуту после вызова, задержала стрелка.

Подозреваемый оказался 38-летний житель Мэриленда по имени Джаррод Рамос. Его идентифицировали благодаря системе распознавания лиц, поскольку он отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, удалив отпечатки. По данным правоохранителей, атака на редакцию была спланированной.

В 2011 году Рамоса судили за насилие и преследование в отношении некой женщины. Он признал свою вину, но после того, как об этом написала Capital Gazette, подал в суд на издание, назвав статью клеветой. Иск мужчины признали необоснованным.