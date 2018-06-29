Артур Михальский: Польша всегда выступала за отмену виз для белорусов 3 29.06.2018, 7:42

Артур Михальский

Фото: ipn.md

Официальная Варшава стремится поддерживать белорусское гражданское общество.

Новоназначенный посол Польши встретился с журналистами и рассказал о приоритетах своей миссии, сообщает «Белсат».

Помимо прочего, Артур Михальский затронул вопросы обеспечения прав польской диаспоры и шенгенских виз для белорусов.

«Увеличение разного рода культурных инициатив, чествование нашего общего прошлого. Также очень важным является экономический компонент. Буквально вчера присутствовал на подписании соглашения об улучшении инфраструктуры мостов на белорусско-польской границе», - заявил Михальский.

Вопрос, который, пожалуй, больше всего интересует граждан Беларуси, - визы. В прошлом году польские консульства выдали их белорусам 418 тысяч, причем 53 тысяч - рабочие. И это - потолок возможностей консульства.

Варшава попросила белорусскую сторону увеличить штат консулов, но ответа пока нет. Посол напомнил, что Польша всегда выступала за отмену виз для стран «Восточного партнерства», если правительства этих стран выражали заинтересованность.

«Я был послом Польши в Кишиневе, быть свидетелем исторического события, когда мы для Молдовы как первой страны аннулировали визы в Евросоюз, - рассказал Михальский. - Теперь, как мы знаем, такие же условия сотрудничества у нас с Украиной и Грузией. Граждане этих стран путешествуют свободно».

Президенты Польши не были в Беларуси 22 года

Также посол подтвердил, что президент Анджей Дуда не примет участия в сегодняшнем открытии мемориала в Тростенце. Упомянул дипломат и Куропаты, отметив, что необходимо помнить о преступлениях не только нацистов, но и сталинистов.

Вместо Анджея Дуды в Беларусь полетит Кшиштоф Щерский - председатель президентской канцелярии. Вообще же польский президент не приезжал в Беларусь 22 года. А после обретения независимости нашу страну посещали только два руководителя Польши: Лех Валенса и Александер Квасьневский.

Посол и на вопрос о давлении на журналистов «Белсата».

«Польша особенно предана идеалам свободы слова, СМИ. Такие факты нас огорчают. Журналист должен иметь возможность нормальной свободной работы», - заявил Михальский.

Много говорил посол о важности хороших отношений. Белорусы и поляки - соседи, которые имеют много общего в культуре и прошлом, а официальная Варшава стремится поддерживать белорусское гражданское общество. Артур Михальский также отметил: за 10 лет польское посольство выделило миллион евро на помощь белорусским домам инвалидов, школам, сиротским приютам, и такую политику будут осуществлять впредь.