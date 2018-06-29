CNN: Трамп намерен заключить с Путиным сделку по Сирии 29.06.2018, 8:10

Фото: CNN

Сделка должна состояться в Хельсинки во время встречи президента США и правителя РФ.

Дональд Трамп собирается заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в дипломатических кругах. Сделка должна состояться в Хельсинки во время предстоящей встречи президентов России и США 16 июля.

По данным CNN, Трамп намерен предложить Москве отдать официальному Дамаску часть территорий вдоль иорданской границы, находящихся под контролем оппозиционеров, которых поддерживает США. В обмен американский президент якобы хочет получить гарантии беспрепятственного выхода оппозиции в другие регионы и будет наставить на создании зоны отчуждения, чтобы предотвратить новые столкновения.

Трамп хочет "поладить" с Россией

Сделка должна ускорить вывод американских военнослужащих из зоны сирийского конфликта, сообщает CNN. В последние недели активизировались бои на юго-западе Сирии, войска Башара Асада начали активное наступление на позиции повстанцев.

Встреча в Хельсинки станет первым полноценным саммитом России и США со времен вступления Дональда Трампа в должность президента. Ранее Трамп также заявил о своем желании "поладить с Россией".