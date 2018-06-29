Праздник футбольных лилипутов 8 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.06.2018, 8:23

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ФОТО: ZEBRA-TV.RU

Что и когда выиграла сборная РФ при Путине?

Путинские футбольные патриоты прямо возбухли от радости после вылета Германии из мундиаля.

"Вот! А вы ещё тыкали "нам" поражением России от Уругвая. Сама Германия – чемпион мира, из группы не вышла!".

Дорогие путинцы, объясняем разницу.

То, что Германия проиграла Южной Корее 0-2 и покинула чемпионат – новость, сенсация, шок для футбольного мира.

А то, что путинская сборная продула Уругваю 0-3 – новость и сенсация только для вас, верящих в чудеса, великие путинские победы, мультяшные ракеты и потаённую силу вашей сборной. Для мира "ваш" проигрыш Уругваю – рутина. Получили три мяча в свою лузу – ничего удивительного.

Кроме того, путинцы, Германия была чемпионом мира по футболу 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014), 4 раза выигрывала "серебро" (1966, 1982, 1986, 2002), 4 раза "бронзу" (1934, 1970, 2006, 2010). Все нулевые и десятые годы Германия в призах.

Германии, для разнообразия, можно и проиграть. В том числе сенсационно. Ей есть, чем гордиться. А вам?

Что и когда выиграла ваша сборная при Путине? Закачавшем в свой футбол огромные общественные деньги? За четыре прошедших в годы правления Путина мундиаля?

Никогда и ничего.

И сейчас выход из слабейшей на чемпионате группы путинской сборной отмечается как национальный праздник, немного охмуренный холодным душем от Уругвая. Конечно. Должны же и у футбольных лилипутов найтись свои лилипутские праздники.

Телеграм-канал «СерпомПо», kasparov.ru