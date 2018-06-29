«Замок-призрак» под Заславлем подешевел до $800 тысяч 8 29.06.2018, 8:13

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Фото: Максим Тарналицкий

Инвесторы пока не спешат.

Заславский горисполком никак не может избавиться от замка-призрака возле молодечненской трассы. Кирпичный гостиничный комплекс, возведение которого остановилось еще в 1990-х, неоднократно выставлялся на аукционы, однако всякий раз торги отменялись из-за отсутствия инвестора. Очередные торги намечены на 12 июля. Начальная цена снова снижена, сообщает onliner.by.

Возведение комплекса отдыха «Заславский замок» началось более 20 лет назад. Основное здание в виде замка было выведено под крышу, вставлены окна, разведена электропроводка, частично выполнены отделочные работы. Рядом были построены кирпичные коробки девяти коттеджей. Однако средств у инвестора не хватило. Коттеджи начали разрушаться и сегодня находятся в плачевном состоянии. Замок сохранился гораздо лучше.

Попытки реанимации долгостроя не увенчались успехом, и он был передан Заславскому горисполкому. Летом прошлого года комплекс зданий был впервые выставлен на торги с начальной ценой около 3,5 млн рублей. В октябре цена была снижена почти до 2 млн рублей (чуть больше $1 млн). На этот раз начальная цена снижена до 1 598 536 рублей, что эквивалентно $800 000. Организатор торгов — Минский областной центр инвестиций и приватизации.