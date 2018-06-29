Олег Навальный вышел на свободу 2 29.06.2018, 8:30

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Фото: navalny.com

Брат российского оппозиционного политика освободился после 3,5 лет колонии общего режима.

Брат политика Алексея Навального вышел на свободу после 3,5 лет колонии общего режима. Олег Навальный находился в ИК №5 в поселке Нарышкино Орловской области. Встречать его приехали жена Виктория, оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает телеканал «Дождь».

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Алексею и Олегу Навальному по делу «Ив Роше» 30 декабря 2014 года. Тогда политика приговорили к 3,5 года условного срока, а его брата – к реальному сроку. Олега Навального арестовали в зале суда.

По версии следствия, Алексей и Олег Навальные похитили у компании "Ив Роше" более 31 миллиона рублей, которые были переведены в счет транспортных услуг, и легализовали эти деньги. Братьев признали виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (часть 3 статьи 159.4 УК) и в легализации преступных доходов (п. «а» части 2 статьи 174.1 УК).

Олег и Алексей Навальные отрицали свою вину. На суде они говорили, что просто занимались бизнесом. Алексей Навальный называет это дело политическим. Политик неоднократно говорил, что его брата посадили из-за деятельности самого оппозиционера.

ЕСПЧ нашел в деле Навальных нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции о праве на справедливый суд и справедливое наказание. Суд также присудил им денежные компенсации. В итоге вопрос о пересмотре дела был вынесен на заседание президиума Верховного суда, который оставил приговор в силе.

Олег Навальный неоднократно подавал на условно-досрочное освобождение, но суд ему постоянно в этом отказывал. Алексей Навальный рассказывал, что даже в последние месяцы срока Олегу Навальному неоднократно объявляли взыскания, отправляли в штрафной изолятор и помещение камерного типа.