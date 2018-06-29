Для жаркой погоды: дешевые кабриолеты, которые может позволить себе почти каждый 8 29.06.2018, 8:38

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Фото: australiancar.reviews

Специалисты подобрали 10 бюджетных авто с открытым верхом.

Кабриолеты традиционно относят к машинам элит-класса, однако сегодня это не совсем так. Сегодня на рынке более, чем достаточно вполне экономичных машин такого типа, большинство которых относится к классу родстер, впрочем встречаются и достаточно «странные» экземпляры, пишет novate.ru.

1. Fiat 500 C

Быть может далеко не самый «яркий» кабриолет, тем не менее, одна из самых дешевых машин на рынке с открывающимся верхом это Fiat 500 C. Приобрести такой автомобиль может любой желающий в ценовом диапазоне до 21 тысяч долларов.

2. Mazda MX-5

Чрезвычайно надежный и достаточно экономичный родстер Mazda MX-5 был впервые представлен в 1989 году. За последние десятилетия сменилось несколько поколений машины. При покупке эта красота обойдется примерно за туже сумму, что и предыдущий кандидат. При этом Mazda MX-5 еще и выглядит гораздо лучше.

3. Honda S2000

Благодаря своей 6-ступенчатой коробке передач и мощному двигателю Honda S2000 может чувствоваться как настоящий спорткар. Однако у этой машины есть один существенный недостаток, а именно – безопасность. Более того, к управлению этим авто придется достаточно долго привыкать.

4. Citroen DS3 Cabrio

Как и первый кандидат рейтинга, Citroen DS3 Cabrio не является кабриолетом в полной мере. Однако у машины открывается верх, чтобы «добавить» свежего воздуха. Приобрести машину также не сложно. Новенькая она обойдется в 22 тысячи долларов, а поддержанная будет стоить и того меньше.

5. BMW 3-series

Неплохие четырехместные кабриолеты можно найти в лице BMW 3-series. Отличный пример машины данного типа в нижнем ценовом диапазоне. Вдобавок ко всему прочему BMW 3-series отличается неплохими ездовыми качествами и надежностью.

6. Jaguar XK8

Автомобиль Jaguar XK8 достаточно старый, однако «ухоженная» машина будет чувствовать себя отлично на дороге и сегодня. На момент своего выпуска Jaguar XK8 имел хорошие ездовые качества, которые остаются таковыми и сегодня. Поддержанный автомобиль будет стоять всего 6.5 тысяч долларов.

7. BMW 6-series

Кабриолеты из BMW 6-series выглядят как весьма дорогие автомобили. Салон этих кабриолетов рассчитан на двух человек, а двигатель V8 на 333 «лошадки» творит чудеса и сегодня. Поддержанная машина будет стоять около 13 тысяч долларов. Стоит отметить, что новый BMW 6-series был бы не сильно дороже.

8. Audi A3 Cabriolet

Прекрасный экономичный бензиновый кабриолет Audi A3 Cabriolet можно купить также за сумму в 13-14 тысяч долларов, при условии, что машина будет поддержанной. Есть варианты с дизельным двигателем. Машина отличается невероятно комфортабельным салоном, а крыша складывается при помощи автоматики всего за 10 секунд.

9. Porsche Boxster

Удивительно доступные кабриолеты Porsche Boxster запомнились водителям по большей части с лучшей стороны. У машины хороший двигатель и прекрасное рулевое управление. Единственным недостатком Porsche Boxster даже сегодня остается достаточно дорогое обслуживание, при этом сама машина будет достаточно дешевой. Поддержанные экземпляры продают и за 5.5 тысяч долларов.

10. Mercedes-Benz SL

Элегантный кабриолет Mercedes-Benz SL производства 2001-2008 года имеет хороший дизайн и удобный салон. Машина имеет широкий функционал и высокий коэффициент безопасности. Есть варианты с гибридным двигателем. Продается поддержанный образец за 10-12 тысяч долларов.