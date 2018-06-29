«Зарабатываю €60 в час»: Как белоруска открыла компанию в Голландии 13 29.06.2018, 8:50

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Ради учебы в ЕС белорусская студентка зарегистрировала свой бизнес.

В 20 лет Таше несказанно повезло. Окончив петербургский политех, она с ходу устроилась в международную IT-компанию на должность менеджера с зарплатой в пару тысяч долларов. Когда Таша написала заявление об уходе, никто не понял, в чем причина. Теперь ей 28, она студентка первого курса, живет в недостроенной комнате коттеджа, по вечерам работает официанткой и во всем отказывает себе, чтобы освоить малооплачиваемое в Беларуси ремесло. О жизни на чужбине и загадочной белорусской душе — в материале onliner.by.

Я не сразу бросилась в путешествия. Был переходный период — два года в стартапе поменьше со скромной зарплатой. А потом я окончательно решила, что офис — это не для меня. За четыре года объездила 27 стран, вернулась в Беларусь и всерьез занялась фотографией. Поработала по частным заказам, начала снимать фешен и даже опубликовалась в нескольких зарубежных журналах, но встал вопрос: что дальше? Куда развиваться профессионально, как расти? Мне хотелось добиться большего, и я начала искать возможности получения образования за границей. Знакомый фотограф порекомендовал пару вузов в Нидерландах. Я боялась, что не потяну финансово, но решила попробовать поступить — и поступила.

Трудности переезда

С самого начала эта затея была чистой воды авантюрой. Оказалось, чтобы переехать в Нидерланды, нужно иметь около €11 тыс. на банковском счету — это годовой прожиточный минимум для жизни в Гааге из расчета €900 в месяц. Для голландцев с их заработком эта сумма — пустяк, но у меня таких денег не было, и я отчаялась их искать. В последний момент помогли друзья и друзья друзей. Они одолжили мне денег, и я смогла сделать справку в банке о состоянии счета. Как только справка была готова, все деньги вернулись к своим законным владельцам. В Голландию я приехала уже без них.

Впрочем, я взяла с собой определенную сумму, да и бойфренд помогал. Думала, что смогу продержаться хотя бы год, но деньги закончились гораздо раньше. За полгода я потратила около €6 тыс.

Я снимала 15-метровую комнату в 15 минутах велоезды от вуза за €400 в месяц. Дом принадлежал голландцу Мауку, и за полгода мы с ним крепко подружились. Он вообще оказался нетипичным голландцем: часто общался со своими студентами-арендаторами, готовил вместе с ними, хотя обычно местные предпочитают держать дистанцию с иностранцами. Он даже помог мне организовать выставку в доме, разрешил пригласить гостей на открытие и был совсем не против, когда неожиданно пришло 25 человек. На самом деле мне очень повезло, другие хозяева гораздо строже.

Где жить, когда нет денег на аренду

Когда у меня начались финансовые трудности, я нашла комнату подешевле (за €300 в месяц) и решила переехать. Но до последнего медлила: новое место было далеко от центра, да и комната была не особо уютная. Владелец — одинокий пожилой мужчина, а на первом этаже дома — церковь, что, по сути, вынуждает превратить второй этаж в монастырь.

Я утешала себя тем, что там живут и другие студентки из моего универа, но это не помогало. В мою комнату уже въехала новая девушка, когда я поняла, как сильно не хочу переезжать. В какой-то момент я просто расплакалась от бессилия.

Маук увидел это и предложил мне временно пожить на первом этаже, переоборудовав в комнату его бывшую мастерскую. Я понятия не имела, как это сделать, но решила попробовать. Позвала друзей, мы разрисовали стены — получился прикольный арт-объект, эдакий лофт художника. Я с гордостью выложила фото в свой Instagram, ожидая восторженную реакцию, но вместо этого друзья начали интересоваться, все ли у меня в порядке, и предлагать деньги взаймы.

Тем не менее мне здесь очень нравится. Маук разрешил бесплатно пожить до лета, пока я не решу финансовый вопрос. Так что, по идее, уже пора съезжать, но пока меня не выгоняют — и ладно. Вообще, я бы назвала это чудом. Когда я рассказывала знакомым, что голландец мне так помог, они отказывались в это верить.

Где брать деньги вообще

Когда деньги закончились, настала пора перейти к плану Б и найти работу. Но и тут все оказалось не так уж просто: во-первых, для того чтобы устроиться, белорусам необходимо разрешение, а во-вторых, иностранные студенты могут официально работать только 10 часов в неделю. Сейчас этот лимит повысили до 16 часов, но от этого не намного легче.

Ведь на таких условиях иностранные студенты никому не нужны. Тут большинство организаций работают по-белому, и им гораздо проще нанять европейца. Да и интенсивность учебы такова, что вкалывать нужно без выходных. Первые полгода я и думать не могла о работе.

Тем не менее мне удалось устроиться официанткой в кафе. Первое время была стажировка, и про белорусский паспорт я смолчала. Через пару дней работы я понравилась владельцам, и они не поленились сделать мне разрешение. Потом я открыла свою фриланс-компанию, так что теперь время от времени работаю по специальности.

А в марте я подала документы на грант в своей академии. Обычно здесь дают гранты только европейцам, но это был какой-то секретный вариант поддержки из специального «критического фонда» академии. Я продемонстрировала им успехи в учебе, публикации в газетах и достижения вне школы, собрала все отзывы от преподавателей, объяснила ситуацию и доказала, что она была действительно непредвиденной. Через месяц они рассмотрели мою заявку и выделили €2500 на обучение, то есть, по сути, вернули часть моей оплаты в первый год.

Грант мне очень помог. Помогло и то, что сейчас лето: в сезон отпусков гораздо проще найти работу. Но денег, которые я зарабатываю по вечерам, откровенно не хватает.

Недавно я сделала фотопроект про своих соседей: решила познакомиться с ними через объектив и устроила выставку в доме Маука, с которой он мне очень помог. Выставка неожиданно обрела популярность. Потом я подала заявку на аналогичный проект в Роттердаме и выиграла грант в €1000. Он практически полностью ушел на реализацию: транспорт, пленка, печать фотографий для выставки, — зато мой проект увидели полмиллиона человек. Недавно была публикация в одной из крупнейших голландских газет и выставка в Роттердаме.

Я пока не рассчитываю, что такие арт-проекты будут приносить деньги. Но в Нидерландах очень важно быть на виду, если хочешь получить работу. Фотопроект про соседей понравился голландской компании по недвижимости, и они заказали фотосессию всей команды.

Я беру €50—60 за съемочный час. Понимаю, что это белорусские цены, но пока не сумела перестроиться. Иногда фотографирую бизнес-конференции, иногда просто снимаю туристов, которые приезжают в Амстердам и хотят фото на память.

В Голландии очень конкурентная среда в сфере фотоискусства, но и возможность заработать есть. Хорошие деньги приносят съемки свадеб и фотопроекты рекламного характера. Но образование, которое я получаю, больше нацелено на арт. А заработать на выставках удается единицам.

Но я точно знаю, что мне это нужно, и совсем не жалею, что попытала удачу и поехала учиться. За год я выучила и узнала больше, чем за последние 10 лет, пока фотография была моим хобби. Кроме того, Голландия — это мировая столица искусств, буйство красок, все оттенки кожи и все диалекты мира. Я чувствую, что только здесь у меня есть возможность реализовать себя на 100%, раскрыться, несмотря на все сложности.

Со следующего учебного года я перевожусь в Амстердам. После очень серьезных экзаменов меня приняли сразу на второй год обучения в Академию Геррита Ритвельда.

Амстердам — это мировая арт-столица, и жизнь там дорожает с каждым днем. Аренда комнаты стоит от €500—700 в месяц, причем найти вариант по такой цене очень сложно. Ситуация с жильем в Амстердаме реально патовая: многие снимают комнаты в соседних городах и каждый день ездят в столицу на работу, чтобы сэкономить. В общем, меня ждет очередная авантюра с неизвестным финалом.