Блогер Желнов: О белорусском ИВС хочу снять отдельный ролик 1 29.06.2018, 8:45

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Известный бобруйский блогер вышел на свободу.

28 июня закончил отбывать наказание в виде административного ареста в 15 суток известный бобруйский блогер Олег Желнов, сообщает «Бобруйский курьер».

Напомним, что Желнова осудили по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям должностного лица). «Неповиновение» выразилось в том, что блогер продолжил вести видеосъемку в здании УВД Бобруйского горисполкома после того, как должностное лицо, подполковник Рудько, потребовал прекратить (не уточнив – что).

На суде Олег Желнов заявил ходатайство о признании его защитником супруги. Оно было удовлетворено, но это не повлияло на исход процесса. Готовое обвинительное постановление, судя по всему, лежало на столе у судьи ещё до того, как блогер произнес последнее слово. А во двор суда заранее подогнали автозак…

Тем не менее, данное ходатайство сыграло свою роль позднее. Евгения Желнова, будучи защитником своего мужа, смогла посещать его в изоляторе временного содержания (в иных случаях свидания с административно арестованными запрещены).

28 июня у ворот ИВС собралось более полутора десятка активистов и друзей семьи Желновых. Встреча была эмоциональной. Блогера выпустили без задержек – ровно в то время, когда было вынесено обвинительное постановление, с которого начался отсчет 15-ти суток ареста.

После освобождения Олег Желнов дал интервью «Бобруйскому курьеру».

Он рассказал нам о том, что в сложившейся ситуации ему удалось найти и положительные моменты. Так, например, в изоляторе он смог доделать то, что не удавалось завершить раньше. Казённое питанию нареканий не вызвало – Олег Желнов признал, что пища действительно была качественной, сытной и доставлялась из заведения общепита.

Однако на этом плюсы «летних каникул в ИВС» закончились. Дальнейшее блогер назвал одним словом: «Кошмар». Старое здание, ужасные бытовые условия, смрад и грязное ведро, именуемое «биотуалетом»…

Подробности – в видео.