Экономист: Работающий белорус, живущий за чертой бедности — это нонсенс 10 29.06.2018, 9:12

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ФОТО: БЕЛТА

Чем страшна бедность по-белорусски.

В Беларуси выросло число людей, которые живут на 100 рублей в месяц и меньше. По данным официальной статистики, за чертой бедности в І квартале 2018 года находилось 5,9% населения (тех, кто располагает суммой меньше бюджета прожиточного минимума – 203,4 рублей). Или около 560 тысяч человек.

Об особенностях бедности по-белорусски «Салідарнасці» рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

— В нашем случае возникает парадоксальная ситуация, когда официальная статистика может давать более печальную картину, чем есть на самом деле. Например, за счет того, что она может не учитывать ряд доходов. Доходы из черной или серой экономики, зарплаты в конвертах, заработанное гастарбайтерами, — подчеркнул эксперт.

По его словам, само по себе количество находящихся за чертой бедности белорусов, насчитываемое 5,9% населения, объективно не столь пугающе, как во многих других странах:

— В тех же странах Африки, Азии этот показатель в разы выше. Можно столкнуться с бедностью не меньшего уровня и в развитых странах.

По мнению экономиста, некорректно связывать конкретные социальные группы с риском оказаться за чертой бедности:

— В сельской местности может работать успешное сельскохозяйственное предприятие, обеспечивающее достойные доходы. И буквально по соседству может находиться неэффективное хозяйство, в котором денег нет, урожай и надои маленькие и его работники будут находиться за чертой бедности.

Что является наиболее страшной чертой белорусской бедности?

— Можно быть бедным в Западной Европе и США. Но для этого нужно относиться к достаточно маргинальным слоям населения, вести асоциальный образ жизни. Быть алкоголиком или наркоманом, не работать и жить исключительно на пособие. В Беларуси в регионах местами настолько низкие зарплаты, что за чертой бедности может оказаться человек работающий. Это, как мне кажется, одна из самых опасных черт нашей бедности. Работающий человек, живущий за чертой бедности — это нонсенс.