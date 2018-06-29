Уроки афинской демократии 2 Михаил Пожарский

29.06.2018, 9:34

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В античном мире бюрократы, как известно, были рабами.

Можно попробовать вспомнить: зачем вообще нужна демократия? Вовсе не для того, чтобы принимать “правильные решения”. Изначально демократия решала другой вопрос: как сделать так, чтобы ни у кого не оказалось слишком много власти?

Обладавшие гражданскими правами жители Афин представляли собой небольшую группу (не рабы, не бабы, не нищеброды и т.д.), поэтому распределять между ними власть можно было по жребию. А вот на большой территории вынуждены сосуществовать большие группы, поэтому потребовались политические партии - в качестве “агрегаторов интересов”. Консерваторы представляют землевладельцев, либералы - малый бизнес, левые - квалифицированных рабочих. Варианты разнятся, но суть одна - более-менее уравновесить интересы в рамках одного парламента. Чем крупнее партии, тем больше интересов они агрегируют (поэтому мажоритарная система рулит), но возникают проблемы: лоббизм, партийная номенклатура и т.д.

Однако куда больше проблем доставляет развитым странам другая часть власти - бюрократы. Политик - это клоун, который скачет, чтобы понравиться публике. Почему? Потому, что его легко уволить. Проиграешь пару ключевых выборов - и ты хромая утка. Другое дело бюрократы-технократы-эксперты - эти ребята в дорогих костюмах смотрят на публику с презрением. Почему? Потому что их нельзя уволить.

Их не выбирают, а назначают. В отличие от политиков, бюрократы сидят в своих креслах десятилетиями. И даже в случае серьезного факапа всплывают затем в соседних министерствах. Бюрократия - это власть лишенная ответственности.

Настоящие афинские уроки нужно применять не к политикам, а к бюрократам - в Афинах они, как известно, были рабами. Не частными, которых можно было бить и продавать, а государственными - лишенными гражданских прав.

Дети их становились свободными людьми, но не могли быть бюрократами - отсюда отсутствие “бюрократических династий”. В наше просвещенное время рабство - это, конечно, перебор. Но ограничение политических прав для госслужащих, а также запрет заниматься политикой в течении десятка лет после службы - неплохая идея. Представьте, насколько облагорожен был бы политический ландшафт, прогони мы оттуда всех бывших чиновников, ментов и военных.

Еще не идеал, конечно, но уже маленький шажок в сторону утопии - чтобы как на Аляске мэром 20 лет был кот.

Михаил Пожарский, kasparov.ru