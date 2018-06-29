В Финляндии запустили первую в мире коммерческую сеть 5G 1 29.06.2018, 9:54

Первой скоростной мобильной связью пятого поколения смогла воспользоваться министр транспорта и связи Анне Бернер.

Финский сотовый оператор Elisa запустил на этой неделе первую в мире коммерческую сеть мобильной передачи данных пятого поколения. Первой право воспользоваться сетью предоставили министру транспорта и связи Анне Бернер, которая совершила видеозвонок министру экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, сообщает yle.fi.

Технология интересует и других операторов: так, Telia уже обещала запустить свою сеть пятого поколения в этом году. По словам Бернер, министерство готово предоставить первые лицензии на связь 5G уже осенью этого года.

Новая сеть позволить увеличить скорость передачи данных в несколько раз и сделает возможным единовременное подключение большего количества устройств. Связь 5G может быть крайне полезной для различных сфер человеческой деятельности – от доставки пациентов в больницу до диспетчерского управления судоходным движением.

Опрошенные Yle специалисты предполагают, что способные использовать связь нового поколения устройства начнут выходить на рынок в следующем году, но настоящий бум начнется с 2020 года.

Распространение сетей скоростной передачи данных поддерживается и Европейским Союзом. В начале июня было заключено соглашение, которое предполагает наличие у всех жителей ЕС связи скоростью не менее 100 мегабит в секунду к 2025 году, а сеть 5G должна присутствовать во всех городах единой Европы.