Судья из Бреста помогал жене в махинациях с недвижимостью 14 29.06.2018, 9:59

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Этот судья весной 2017 года выносил приговоры участникам Маршей рассерженных белорусов.

Судья суда Ленинского района Бреста Олег Миронюк получил два года колонии за «вынесение заведомо неправосудного решения». Эту информацию tut.by подтвердили в Верховном суде.

По сведениям журналистов, поводом для уголовного преследования судьи стало решение, которое помогло бы его супруге заключить незаконную сделку с недвижимостью.

В июне Верховный суд признал Олега Миронюка виновным в вынесении заведомо неправосудного решения и назначил 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение 5 лет занимать должности в правоохранительных органах и судах.

Его супругу признали виновной в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество и пособничестве в вынесении заведомо неправосудного решения. По совокупности преступлений ей дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией всего имущества.

Кроме того, с обвиняемых взыскали в пользу двух потерпевших по 7 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В Генеральной прокуратуре, которая поддерживала обвинение по данному делу, суть обвинения комментировать отказались.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщили Charter97.org брестские активисты, этот судья весной 2017 года выносил приговоры участникам Маршей рассерженных белорусов.