Русский бунт1
- Петр Межурицкий, kasparov.ru
- 29.06.2018, 10:13
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Идея стоит того, чтобы вернуть Крым Украине.
Про израильский и украинский футбол еще подумаю, а про русский само в голову пришло.
Идея стоит Крыма.
Поэтому благодарная Россия в счет оплаты моего озарения должна будет вернуть этот полуостров. Я потом скажу кому.
А идея очень проста.
Известно, что, не найдя своего стиля, больших успехов не добьешься. Проиграть можно и со своим стилем. Но дойти до самых вершин без своего стиля нельзя.
Скажем, германский стиль футбола — машина. Эта машина порой ломалась, но в идеальном состоянии переезжала любого.
Бразильский стиль, и в целом латиноамериканский, — ну, кто ж его не знает. Называется: кудесники мяча.
Конечно, бывает, что из них делают клоунов, но когда они на высоте своего искусства, немецкая машина даже в своем идеальном состоянии проезжает стороной.
А русского стиля в футболе пока нет. То хотят быть как немцы, то как бразильцы.
Получается печально.
Не поймешь только, какое из зрелищ более поучительное для иллюстрации известной максимы: не в свои сани не садись.
Русская футбольная машина и русский мастер-класс по части виртуозного укрощения мяча — зрелища одинаково жалкие.
Так каким же должен быть стиль настоящего русского футбола?
Удивляюсь, как никто до сих пор не догадался?!
Русский футбол должен быть бессмысленным и беспощадным.
Да, по наитию — когда русские футболисты пытаются изобразить навязанную тренерами немецкую машину или бразильскую технику обработки мяча. У них так получается — нечто вполне бессмысленное и зачастую достаточно беспощадное.
Но это плохой футбол, потому что он являет несовершенное чужое, вместо доведенного до совершенства своего.
Значит дело за малым.
Слово, которое должно быть вначале, я произнес.
Остается явить миру футбольный стиль, который будет называться: Русский бунт.
Уверяю вас, что это потрясет всемирную футбольную общественность ничуть не менее, чем потрясло её явление в семидесятые годы прошлого века в центральной Европе (Голландии) тотального футбола.
Кстати, за почти полвека вы так и не догадались, откуда же идут истоки столь счастливо найденного, органичного для Европы собственного футбольного стиля?
Словосочетание "тотальная война" вам ни о чем не говорит?
Исторические аллюзии историческими аллюзиями, но без имплицитно присущего нации стиля, проявляющегося в минуты для нее роковые, в большом футболе ловить действительно нечего.
Кстати, заодно догадался, каким должен быть настоящий израильский футбол.
Ну разумеется — жестоковыйным.
О гонораре, который мне причитается от израильской федерации футбола за это открытие, пока не думал.
Может быть, Третий Храм?
Учитывая место, которое занял футбол в мыслях и душах народов, ныне населяющих этот мир.
Петр Межурицкий, kasparov.ru