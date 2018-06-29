Русский бунт 1 Петр Межурицкий, kasparov.ru

29.06.2018, 10:13

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Петр Межурицкий

Идея стоит того, чтобы вернуть Крым Украине.

Про израильский и украинский футбол еще подумаю, а про русский само в голову пришло.

Идея стоит Крыма.

Поэтому благодарная Россия в счет оплаты моего озарения должна будет вернуть этот полуостров. Я потом скажу кому.

А идея очень проста.

Известно, что, не найдя своего стиля, больших успехов не добьешься. Проиграть можно и со своим стилем. Но дойти до самых вершин без своего стиля нельзя.

Скажем, германский стиль футбола — машина. Эта машина порой ломалась, но в идеальном состоянии переезжала любого.

Бразильский стиль, и в целом латиноамериканский, — ну, кто ж его не знает. Называется: кудесники мяча.

Конечно, бывает, что из них делают клоунов, но когда они на высоте своего искусства, немецкая машина даже в своем идеальном состоянии проезжает стороной.

А русского стиля в футболе пока нет. То хотят быть как немцы, то как бразильцы.

Получается печально.

Не поймешь только, какое из зрелищ более поучительное для иллюстрации известной максимы: не в свои сани не садись.

Русская футбольная машина и русский мастер-класс по части виртуозного укрощения мяча — зрелища одинаково жалкие.

Так каким же должен быть стиль настоящего русского футбола?

Удивляюсь, как никто до сих пор не догадался?!

Русский футбол должен быть бессмысленным и беспощадным.

Да, по наитию — когда русские футболисты пытаются изобразить навязанную тренерами немецкую машину или бразильскую технику обработки мяча. У них так получается — нечто вполне бессмысленное и зачастую достаточно беспощадное.

Но это плохой футбол, потому что он являет несовершенное чужое, вместо доведенного до совершенства своего.

Значит дело за малым.

Слово, которое должно быть вначале, я произнес.

Остается явить миру футбольный стиль, который будет называться: Русский бунт.

Уверяю вас, что это потрясет всемирную футбольную общественность ничуть не менее, чем потрясло её явление в семидесятые годы прошлого века в центральной Европе (Голландии) тотального футбола.

Кстати, за почти полвека вы так и не догадались, откуда же идут истоки столь счастливо найденного, органичного для Европы собственного футбольного стиля?

Словосочетание "тотальная война" вам ни о чем не говорит?

Исторические аллюзии историческими аллюзиями, но без имплицитно присущего нации стиля, проявляющегося в минуты для нее роковые, в большом футболе ловить действительно нечего.

Кстати, заодно догадался, каким должен быть настоящий израильский футбол.

Ну разумеется — жестоковыйным.

О гонораре, который мне причитается от израильской федерации футбола за это открытие, пока не думал.

Может быть, Третий Храм?

Учитывая место, которое занял футбол в мыслях и душах народов, ныне населяющих этот мир.

Петр Межурицкий, kasparov.ru