Почему «Шелковый путь» из Китая через Беларусь оказался нерентабельным 7 29.06.2018, 10:23

1,419

Стоимость перевозок по магистрали «Евразия» может резко вырасти.

Плохо оцененные риски в проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Евразия» (Европа – Китай) проанализировала крупнейшая инженерная корпорация КНР China Railway Eryuan Engineering Group (CREEG). Ее специалисты пришли к выводу, что «Новый шелковый путь» в ЕС через Москву и Беларусь является нерентабельным при рыночной кредитной ставке и доле привлеченного финансирования в размере 60%, пишет «Экономическая газета».

Свою оценку компания представила российско-китайской рабочей группе, которой теперь предстоит принять решение о дальнейших действиях.

По расчетам CREEG, общая стоимость магистрали протяженностью 9,5 тыс. км, которая должна соединить территории Китая, Казахстана, России, Беларуси и Польши до Германии, составит 9,8 трлн. RUB. Это на 40% выше российской оценки в 7 трлн. RUB.

Эксперты называют российский участок самым дорогим – он будет стоить почти половину всего проекта. Чтобы окупить магистраль, процентную ставку по привлеченным кредитам придется опустить почти до нуля, на это уйдет 27 лет, а внутренняя норма доходности составит 2,88%.

Если же исходить из текущих параметров проекта, предполагающих, что 60% средств будет привлечено в виде долга, проект не окупится никогда. В свои расчеты CREEG закладывает ставку по кредитам в 5,75% годовых, что почти вдвое ниже рыночных условий для бизнеса в России.

Как следует из китайских оценок, оплачивать проект придется за счет средств налогоплательщиков.

«Во всем мире ВСМ находятся на грани окупаемости, но цель таких проектов – не прибыль, а интеграция регионов в единое логистическое и экономическое пространство», – отметил в комментарии РБК управляющий партнер группы Veta Илья Жарский.

Для окупаемости нужно либо снижать кредитную ставку, либо уменьшать объем заемных средств (т.е. инвестировать «живые деньги»), либо повышать стоимость билетов для будущих пассажиров и стоимость перевозки грузов.

Предполагалось, что реализация проекта позволит перевозить сухопутным транспортом 10–15% товарооборота между Китаем и ЕС (сегодня – 2%). Основными участниками проекта должны были стать национальные железные дороги стран ЕАЭС: российское ОАО «РЖД», Белорусская железная дорога и АО НК «Казахстан темир жолы», а также китайская China Railways. Финансирование – 40% через акционерный капитал и 60% в виде кредитов финансовых организаций.

Напомним, инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры «Один пояс, один путь» рассчитана на 30 лет. По мнению китайских специалистов, в проекте может принять участие 67 стран.

До сих пор в реализации инициативы много неясностей, которые дезориентируют деловое сообщество. До конца не разработан и точный маршрут «Шелкового пути».

Предполагается, что в основе проекта лежит строительство трех железнодорожных коридоров: северного, центрального и южного, которые соединят восточные провинции Китая со странами Западной Европы. Западная ветка северного коридора должна пройти через Беларусь и Польшу в Германию и Голландию.

Несмотря на недостаточную определенность ситуации, продекларированное Пекином намерение вложить в проект более 300 млрд. USD чрезвычайно привлекательно для многих стран. Транспортно-логистические компании ЕАЭС также стремятся предложить возможность перевозки грузов по конкурентным тарифам и заслужить внимание потенциальных клиентов и инвесторов, в первую очередь китайских.

Напомним, объем торговли ЕС – КНР составляет 1,5 млрд. EUR в день.