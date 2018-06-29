Защитники Куропат проводят акцию из-за приезда в Минск зарубежных президентов (Видео, онлайн) 2 29.06.2018, 10:58

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Фото: «Наша Ніва»

Активисты решили реализовывать план «Б».

Сегодня зарубежных политиков ждут на открытии мемориального комплекса в Тростенце. Некоторые из них внесли в программу визита и Куропаты.

Защитники Куропат проводят акцию к приезду иностранных политиков.

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На данный момент в урочище Куропаты собралось несколько десятков человек. Из-за задержание Дмитрия Дашкевича с крестами, Павел Северинец с соратниками будет реализовывать план «Б» - расклеивать информационные листовки о Куропатах на заборе ресторана.

Ольга Николайчик держит в руках стопку бумаг. Это протоколы, которые накопились месяца защиты урочища.

«Мы собрали все протоколы, которые в будущем грозят задержаниями, штрафами, конфискацией имущества за то, что мы месяц стояли в Куропатах, и расклеим их рядом с плакатами. Это наказание за то, что мы отстаивали национальные ценности», - говорит Ольга Николайчик.

Активисты нанесли красную краску на ладони и заставили на воротах и заборе ресторана свои отпечатки.