закрыть
29 июня 2018, пятница, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Защитники Куропат проводят акцию из-за приезда в Минск зарубежных президентов (Видео, онлайн)

2
  • 29.06.2018, 10:58
  • 1,219
Фото: «Наша Ніва»

Активисты решили реализовывать план «Б».

Сегодня зарубежных политиков ждут на открытии мемориального комплекса в Тростенце. Некоторые из них внесли в программу визита и Куропаты.

Защитники Куропат проводят акцию к приезду иностранных политиков.

«Белсат» и «Радыё Свабода» проводят онлайн-трансляцию с места акции

На данный момент в урочище Куропаты собралось несколько десятков человек. Из-за задержание Дмитрия Дашкевича с крестами, Павел Северинец с соратниками будет реализовывать план «Б» - расклеивать информационные листовки о Куропатах на заборе ресторана.

Ольга Николайчик держит в руках стопку бумаг. Это протоколы, которые накопились месяца защиты урочища.

«Мы собрали все протоколы, которые в будущем грозят задержаниями, штрафами, конфискацией имущества за то, что мы месяц стояли в Куропатах, и расклеим их рядом с плакатами. Это наказание за то, что мы отстаивали национальные ценности», - говорит Ольга Николайчик.

Активисты нанесли красную краску на ладони и заставили на воротах и заборе ресторана свои отпечатки.

Фото: «Наша Ніва»

популярное за неделю

Мнение

Встаньте с дивана!
Встаньте с дивана! Юлия Мостовая
Мы — настоящие!
Мы — настоящие! Ирина Халип
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь Уладзiмiр Някляеў
Между империей и цивилизацией
Между империей и цивилизацией Виктор Шендерович