«Люди солидарны в противодействии власти» 29.06.2018, 11:19

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Каждое воскресенье брестчане протестуют в центре города.

"Нельзя строить такие предприятия около большого города, не спросив об этом у людей", - так председатель Брестской городской организации партии БСДП (Грамада) Анна Канюс прокомментировала для «Радыё Рацыя» ситуацию со строительством аккумуляторного завода около Бреста.

Политик вспоминает, что общественные слушания по этому вопросу прошли с нарушениями. Каждое воскресенье недовольные близостью вредного производства брестчане выходят в центр города.

- Это хорошо, что люди солидарны в этом противодействии властям. Кроме того, они приходят на суды друг к другу, потому что судов тоже много. И уже пошли увольнения с работы. Активисты считают, что это связано с протестной общественной деятельностью. Это хорошо, когда люди хоть на таком примере, однако начинают себя чувствовать гражданами, гражданским обществом, - считает Анна Канюс.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест". На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители брестского региона собрали 37 тысяч подписей против этого строительства, которые передали в администрацию Лукашенко.