СК Беларуси: Добираемся до «дорогих уклонистов» от налогов 5 29.06.2018, 11:12

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Управление Следственного комитета по Минску заинтересовалось крупными налогоплательщиками.

Дела по уклонению от уплаты налогов, по самой «бизнесовой» 243-й статье Уголовного кодекса, составляют до 80% расследуемых отделом дел. Об этом в интервью tut.by заявил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики управления СК по городу Минску Илья Волозин:

«Мир меняется, меняется и структура преступности — банальные классические схемы ухода от уплаты налогов уходят в прошлое. К примеру, самое простое — предприятие покупает и продает товар за наличный расчет и оформляет через фиктивные, лжепредпринимательские финкомпании, в простонародье «финки».

Есть группы лиц, которые на этом зарабатывают — создается целая система предоставления реквизитов финкомпаний должностным лицам реального сектора для уклонения от уплаты налогов. Наверное, есть заслуга и правоохранительных органов в том, что количество таких дел, с простым уклонением, становится меньше.

За последние 5−6 лет этот сегмент криминального бизнеса уменьшается.

Сейчас мы чаще расследуем дела с более интеллектуальным, «дорогим» уклонением. Позволить себе уклоняться на высоком уровне, с хорошей конспирацией могут наиболее крупные налогоплательщики. Так что и в ваше поле зрения эти преступления попадают чаще».