Отток капитала из российских акций поставил рекорд с аннексии Крыма 2 29.06.2018, 11:29

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Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций.

Это происходит на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны. Об этом пишет сайт finanz.ru.

За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС.

Суммарно иностранцы вывели с рынка 520 млн долларов - рекордную сумму с марта 2014 года, когда аннексии Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.

Основной удар, как и неделей ранее, испытал рынок акций, где продажи нерезидентов удвоились и составили 460 млн долларов (рекорд с начала 2014 года). За две недели отток приблизился к 700 млн долларов, а за месяц превысил 1 млрд долларов.

Средства выводили как фонды, ориентированные только на Россию, так и те, что покупают РФ в пакете с другими развивающимися рынками. Первые вывели 150 млн долларов, увеличив продажи втрое по сравнению с предыдущей неделей.

Крупнейший в США биржевой фонд, вкладывающий средства в российские акции, с пятницы 15 июня, был вынужден вернуть инвесторам 83,5 млн долларов.

Деньги утекали из фонда каждый день в течение последней недели. С начала месяца из фонда ушло 104 млн долларов клиентских денег, с начала 2018 года - 500 млн долларов, а за последние 1,5 года - более 1 млрд долларов. В результате фонд ликвидировал все инвестиции, сделанные на рынке за последние 3 года.

Из фонда iShares MSCI Russia ETF (ERUS), покупающего российскую "корзину" индекса MSCI, ушло 16.2 млн долларов за неделю, 26,2 млн долларов с начала июня и 229 млн долларов - с начала года.

Последние крупные продажи фонд проводил 15 июня (на 6,6 млн долларов) и 19 июня (на 9,5 млн долларов), следует из статистики etf.com.

Одновременно продолжается отток капитала с рынка российского госдолга, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: биржевые фонды, покупавшие ОФЗ, держали паузу в апреле и мае, несмотря на новый виток санкций и обвал котировок, но в июне все же приступили к продажам.

"Фонды облигаций выводят средства последовательно и размеренно", - говорит Смольянинов: вторую неделю подряд с рынка уходит по 60 млн долларов в неделю.

На фоне ужесточения политики ФРС, провоцирующей отток капитала в США, планов ЕЦБ свернуть денежную подпитку рынков через программу QE, масла в огонь подливает торговая война администрации Трампа с Китаем, в которую постепенно включаются все больше стран, говорит глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам Кристиан Маджо.

Пострадают в первую очередь страны, завязанные на экспорт сырья в Китай, предупреждает он: это в том числе и Россия, которая переориентировала на КНР лучшую нефть с западносибирских месторождений и планирует потратить около 11 млрд долларов на трубопровод "Сила Сибири", чтобы качать в Китай природный газ.

"Если удар по торговле будет достаточно сильным, чтобы замедлить мировую экономику, как вероятно и будет, можно было бы ожидать снижения цен на сырье или прекращения их роста", - предупреждает Маджо.

Инвесторы выводят деньги из акций даже несмотря на приближение дивидендного периода: на следующей неделе реестр получателей выплат закроет Сбербанк, за ним последуют основные сырьевые экспортеры, напоминает аналитик ВТБ Станислав Клещев.

"Утверждать о том, что поддержку нашему рынку оказывает привлекательная дивидендная доходность торгуемых акций, пока что не приходится. Глобальные изменения настроений инвесторов остаются определяющим фактором движения трансграничного капитала, имеющего первостепенное влияния на динамику российских фондовых индексов", - говорит Клещев.