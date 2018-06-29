Распродажа у airBaltic: есть дешевые билеты из Минска
- 29.06.2018, 11:36
Авиакомпания airBaltic объявила распродажу билетов по всем направлениям.
Citydog.by пишет о том, куда можно дешево улететь из Минска:
Билет в одну сторону до Афин, Мальты, Вильнюса, Таллинна, Хельсинки, Стокгольма, Салоник стоит €69.
В Мюнхен, Копенгаген, Осло – €79.
В Берлин и Париж – €85.
В Гамбург – €89.
В Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Брюссель – €95.
В Москву – €105.
В Вену – €109.
В Ригу – €139.
Цены распространяются на авиабилеты класса Basic, приобретенные в период с 09:00 28 июня по 23:59 10 июля. Вы можете выбрать рейсы в одну сторону или туда и обратно с 1 октября 2018 года по 30 марта 2019-го. Есть несколько направлений-исключений (читайте то, что написано на сайте компании мелкими буквами). Билеты Basic не подлежат обмену и возврату, если не куплена дополнительная услуга.