Распродажа у airBaltic: есть дешевые билеты из Минска 29.06.2018, 11:36

Авиакомпания airBaltic объявила распродажу билетов по всем направлениям.

Citydog.by пишет о том, куда можно дешево улететь из Минска:

Билет в одну сторону до Афин, Мальты, Вильнюса, Таллинна, Хельсинки, Стокгольма, Салоник стоит €69.

В Мюнхен, Копенгаген, Осло – €79.

В Берлин и Париж – €85.

В Гамбург – €89.

В Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Брюссель – €95.

В Москву – €105.

В Вену – €109.

В Ригу – €139.

Цены распространяются на авиабилеты класса Basic, приобретенные в период с 09:00 28 июня по 23:59 10 июля. Вы можете выбрать рейсы в одну сторону или туда и обратно с 1 октября 2018 года по 30 марта 2019-го. Есть несколько направлений-исключений (читайте то, что написано на сайте компании мелкими буквами). Билеты Basic не подлежат обмену и возврату, если не куплена дополнительная услуга.