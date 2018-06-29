«Белорусам надо рассчитывать на себя, а не на пенсию» 2 29.06.2018, 11:41

Фото: «Еврорадио»

Эксперты оценили эффект от нового повышения пенсионного возраста.

В случае поэтапного выравнивания пенсионного возраста женщин и мужчин расходы государства на выплату пенсий ежегодно в 2023—2030 годах будут снижаться на 52-55 миллионов рублей.

По информации БелаПАН, такие цифры были озвучены «парламентариям» после заседания экспертной группы с участием руководящих работников министерств и ведомств, которая обсуждала вопрос «сбалансированности» бюджета Фонда социальной защиты населения.

Согласно официальным оценкам, в случае повышения пенсионного возраста женщин до уровня мужчин расходы государства на выплату пенсий в 2023—2030 годах будут сокращаться примерно на полпроцента в год. Кроме этого, в этом случае численность пенсионеров ежегодно будет снижаться на 13-14 тыс. человек.

Напомним, тема повышения пенсионного возраста поднималась 27 июня в «палате представителей»: один из «депутатов» задал вопрос министру труда и социальной защиты Ирине Костевич о том, планируется ли после 2022 года продолжать повышение пенсионного возраста, которое началось в стране в 2017 году.

«Глядя на зал присутствующих… Коллеги, мужчины, 60 лет — это не возраст», — улыбнулась министр. При этом Ирина Костевич дала понять, что вопрос о новом повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен позже.

«В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила о повышении пенсионного возраста 10 лет и только сейчас к этому подошла. Поэтому давайте поработаем и посмотрим, как пенсионная реформа к 2022 году будет оказывать влияние на сбалансировку бюджета Фонда социальной защиты населения», — отметила министр труда и соцзащиты.

Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017—2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

6 июня в ходе заседания группы экспертов в «совете республики» власти допустили, что для обеспечения сбалансированности бюджета ФСЗН может потребоваться дальнейшее повышение пенсионного возраста женщин (в 2023-2032 годы) до 63 лет.

Белорусские экономисты считают, что продолжение повышения пенсионного возраста после 2022 года является неизбежным, пишет tut.by.

«Демографический тренд предопределен еще в прошлом веке. В ближайшее десятилетие стоит ожидать увеличения количества пенсионеров и снижение численности занятых в экономике. Поэтому после 2022 года или чуть позже придется начинать очередной этап повышения пенсионного возраста», — полагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

По мнению экспертов, государству следует заранее предупредить общество о том, что повышение пенсионного возраста будет продолжаться.

«Какой будет экономическая ситуация в 2022 году, непонятно. Если объявление о повышении пенсионного возраста совпадет со стагнацией, тогда поиск работы для лиц предпенсионного возраста превратится в большую проблему. Поэтому важно заранее готовить население к этому, чтобы люди рассчитывали на себя, а не на пенсию», — считает научный сотрудник BEROC Мария Акулова.