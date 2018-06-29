Вице-премьер о «деле врачей»: Если бы знал, меры бы приняли 33 29.06.2018, 11:51

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Василий Жарко

Фото: mst.by

В случившемся экс-министр здравоохранения винит «человеческий фактор».

Вице-премьер Василий Жарко и бывший министр здравоохранения заявил журналистам, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения, которую вскрыл КГБ, пишет tut.by.

— Если б знал, то меры были бы приняты, — заявил он.

По словам Василия Жарко, к нему вопросов со стороны следствия не было. В случившемся он сам винит "человеческий фактор".

Напомним, 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек.