Впереди длинные выходные: когда и как белорусы будут отдыхать 1 29.06.2018, 12:23

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Большие выходные начинаются уже в субботу.

Белорусов ждут большие выходные. Tut.by собрал основную информацию — когда мы будем отдыхать, когда работать и как будут работать службы.

Напомним, в субботу начинаются большие выходные — с 30 июня по 3 июля. Отработать 2 июля, которое выпадает на понедельник, нам придется в следующую субботу, 7 июля.

Со 2 по 4 июля милиция будет работать в усиленном режиме. В наиболее многолюдных местах организуют пропускной режим, территорию заранее обследуют саперы. Для пропуска ветеранов, людей с инвалидностью, беременных и родителей с маленькими детьми организуют отдельные пункты.

Нужно учесть, что 1 июля больницы и поликлиники работают по графику выходного дня. Далее режим будет отличаться.

Как раз с 29 июня по 4 июля белорусские железнодорожники запустят 31 дополнительный поезд в сообщении с Минском. Это международные (Львов, Вильнюс) и белорусские направления (Гомель, Брест, Витебск, Мозырь, Коммунары).

Нужно учитывать, что наземный общественный транспорт в Минске будет работать до 2 часов ночи. Вход в метро закроется в 1.30, а снова откроется 4 июля в 05.30. Обо всех изменениях предупреждают транспортники.