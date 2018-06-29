Богдан Борусевич: Путин пойдет настолько далеко, насколько ему позволят 1 29.06.2018, 12:18

1,286

Богдан Борусевич

Фото: agencja gazeta

Стратегия действий РФ в Приднестровье, Крыму и Донбассе имела общую особенность.

Вице-маршалок Сената Польши Богдан Борусевич в эфире телеканала Еспресо рассказал об агрессии России против Украины.

- Я бы просил, чтобы вы оценили международную ситуацию, в которой оказалась Украина после саммита стран G-7.

- Украина является предметом российской агрессии. Очень важным для Украины является то, чтобы Запад выступал как одно целое. Чтобы было меньше противоречий, в частности между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, но также и между другими странами, например, Канадой, что поддерживает Украину. К сожалению, саммит Большой семерки показал очень сильные разногласия, президент Соединенных Штатов, сверхдержавы, только с которой, в общем, считается Россия, собрался и уехал еще до завершения саммита. Такая ситуация не является хорошей, ведь такая ситуация играет на руку России, а не Украины.

- Это означает, что ситуация стала хуже?

- Да, конечно ухудшилась, а не исправилась. Если бы на это время какое-то общее решение было бы принято и объявлено, то это бы показало единство. Ведь после агрессии против Украины Россию исключили из Большой семерки, и это было последовательным решением.

- А как далеко может зайти Россия?

- Россия пойдет так далеко, насколько сможет. Я думаю, что Путин сам не знает, насколько далеко он может пойти. Путин пойдет настолько далеко, насколько ему это позволят.

Ему казалось, что дело с Украиной будет простым, что конфликт будет легким, он наверное не думал, что будет вооруженный конфликт, а если и будет, то не столь масштабным. И именно так оно в начале и выглядело. Украина не защитила Крым, тогда мы все спрашивали себя, будут ли украинцы в целом оборонять остальные страны. Оказалось, что обороняют. И Путин видит, что украинцы воюют и будут тем более воевать, чем больше будет давление. Поэтому его операция будет становиться все дороже. Поэтому он попытался пойти в определенном направлении, забрав то, что мог забрать, но его остановили. И имеем по сути замороженный конфликт. И этот конфликт будет заморожен, пока не будет какой-то другой возможности. Вы спросили, пойдут ли россияне дальше. В Приднестровье они остановились на месте и дальше не пошли. Есть разные причины, но очевидно, потому, что это обошлось России слишком дорого. Я не думаю, чтобы они сейчас пошли далее по Украине, это было для них было слишком дорого.