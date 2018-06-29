Суд вернул Феоктистову $2 миллиона из дела о взятке Улюкаеву 29.06.2018, 11:38

Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме по просьбе ФСБ.

Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, генералу ФСБ Олегу Феоктистову, передает корреспондент РБК.

«Возвратить деньги, изъятые 14 ноября 2016 года у Улюкаева в ходе осмотра места происшествия, по принадлежности — Феоктистову Олегу Владимировичу. Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня его вынесения», — сообщила судья Лариса Семенова.

Представитель обвинения сообщил журналистам, что после того, как банк получит исполнительный лист, деньги поместят в банковскую ячейку. После этого заявитель, предъявив постановление суда, сможет их забрать.

Рассмотрение ходатайства Феоктистова проходило в закрытом режиме по просьбе ФСБ. Ходатайство спецслужбы поддержали обвинение и Феоктистов.

В материалах дела бывшего министра указано, что эти деньги предоставил Валерий Михайлов. Человек с таким именем долгое время работал в структурах «Роснефти», но уволился летом 2016 года, выяснил РБК. По словам источника РБК, близкого к Михайлову, денег Феоктистову он не передавал. Михайлов от комментариев РБК тогда отказался. В то же время журналисту Би-би-си Михайлов заявлял, что Феоктистова не знает и денег ему не передавал, однако отметил, что будет не против, если ему «вернут эти деньги».

По версии следствия, Улюкаев в октябре 2016 года потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку во время саммита БРИКС в индийском штате Гоа. Через месяц после этого Сечин лично передал приехавшему в офис «Роснефти» Улюкаеву взятку в $2 млн «в рамках оперативно-разыскных мероприятий». Оперативники фиксировали встречу экс-министра и главы «Роснефти» на аудио- и видеозапись. Операцию курировал Феоктистов.

Бывший чиновник в суде назвал операцию провокацией, которая проводилась с целью оговорить его. Своей вины Улюкаев не признал.

В конце 2017 года Замоскворецкий суд признал экс-министра виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 млн руб. Улюкаев решение суда обжаловал. Но Мосгорсуд в апреле только исключил из приговора запрет занимать определенные должности в госорганах и госкорпорациях сроком на восемь лет. Бывшего министра в конце мая этапировали в колонию.