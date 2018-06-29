Названо мужское имя, позволяющее получать самые высокие зарплаты в Швеции 3 29.06.2018, 12:38

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Исследователи проанализировали почти две тысячи интервью с кандидатами на работу.

В Швеции обладатели шведских имен получают более высокие зарплаты, а самыми высокооплачиваемыми при прочих равных оказались мужчины по имени Йонас. Такие данные приводит шведское агентство по найму Jurek в исследовании, посвященном разным формам трудовой дискриминации.

По их наблюдениям, с дискриминацией при приеме на работу в Швеции удалось покончить, но в зарплатах разрыв сохраняется. За одну и ту же работу женщины (особенно старше 30 лет) и обладатели иностранных имен получают меньше мужчин с шведскими именами.

Причем такие соискатели уже на этапе собеседования оценивают себя дешевле, чем шведы-мужчины. В среднем на собеседованиях женщины просят зарплату до 10% ниже, чем мужчины, а кандидаты с иностранными именами могут оценивать себя до 40% дешевле, чем соискатели со шведскими именами.

Впрочем, чем моложе шведы — тем меньше разрыв по крайней мере между мужчинами и женщинами. Женщины от 40 до 50 лет в пересчете на евро зарабатывают в среднем на 772 евро в месяц меньше, чем мужчины того же возраста; для женщин от 30 до 40 лет эта разница снижается до 386 евро, а работники от 20 до 30 лет получают одинаковые зарплаты.

Составители рекомендуют соискателям узнавать перед собеседованием среднюю зарплату на аналогичной должности в компании, и не бояться повышать свои зарплатные ожидания.

В исследовании Jurek опирался на данные почти 1,9 тысяч интервью с соискателями на разные должности по всей Швеции.