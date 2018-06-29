Почему в России вместо зарплат будет расти инфляция 1 29.06.2018, 12:59

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Минэкономразвития РФ существенно ухудшило прогноз по росту экономики на этот и следующий год.

Об этом сообщили сразу несколько СМИ, включая Интерфакс, ТАСС и газету «Ведомости» со ссылкой на источники. Новый прогноз уже внесен в правительство.

Русская служба BBC кратко объясняет, как поменялся прогноз и с чем это связано, а также сравнивает его с другими прогнозами.

Рост реальных зарплат, по новому прогнозу, в этом году составит 6,3%, а в следующем году замедлится до 1%, хотя ранее прогнозировался рост в 1,3%. Это связано с замедление роста экономики и ускорением инфляции.

Реальные зарплаты в России растут уже почти год, сначала их поддерживал эффект низкой базы и рост в частной секторе, а в последние месяцы они растут благодаря единовременных выплат в госсекторе перед выборами, объясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

После выборов, по словам экономиста, ситуация уже начала разворачиваться: сильно замедлился рост доходов населения. Второе полугодие этого года будет уже намного слабее, чем первое, говорит он. В следующем году реальные доходы населения, по прогнозу Тихомирова, вырастут на 1%.

Прогноз по темпам роста ВВП на 2018 год снижен с 2,1% до 1,9%, а на 2019 год с 2,2% до 1,4%.

Снижение прогноза на следующий год чиновники объясняют повышением НДС и структурной перестройкой экономики, которая адаптируется к новым условиям, пишет Интерфакс. Эффект от повышения НДС обойдется России в один процентный пункт роста ВВП.

Согласно отчету банка «Уралсиб», экономика России в этом году вырастет всего на 1,5%, а в следующем - на 1,3%. Обе эти оценки ниже прогноза минэкономразвития.

Тихомиров из БКС ожидает, что в этом году экономика России вырастет на 1,7%. Ее поддержат чемпионат мира по футболу, рост экспорта, вызванный ценами на нефть, и стабилизация потребительского спроса, уверен экономист.

На следующий год у Тихомирова более оптимистичный прогноз, чем у чиновников, - 2%. Он ожидает, что на экономику повлияет программа поддержки вложений в инфраструктуру через новый Фонд развития. Кроме того, в БКС ожидают, что цены на нефть вырастут в следующем году до 75 долларов за баррель. В минэкономразвития ожидают, что цены, наоборот, снизятся с с 69,3 долларов за баррель до 63,4 доллара.

Тихомиров полагает, что экономику поддержат в следующем году завершение строительства крупных проектов по постройке трубопроводов — это «Северный поток-2» и «Сила Сибири».

Рост российской экономики начнет ускоряться в 2020 году, когда превысит 2%, а в 2021 году темпы роста ВВП приблизятся к 3%, а затем будут их превышать.

Это произойдет за счет реализации запланированных правительством мер по ускорению экономики и эффекта низкой базы, пишет Интерфакс.

В середине 2019 года правительство начнет тратить деньги, полученные благодаря повышению НДС.

Глава минэкономразвития Максим Орешкин объяснял, что ускорение должно произойти за счет средств Фонда развития, а также роста банковского кредитования, пишут «Ведомости». Кроме того, правительство попробует заставить людей больше сберегать, а компании — больше инвестировать.

В «Уралсибе» полагают, что в 2020-2021 годах темпы роста экономики не вырастут, а наоборот замедлятся до 1-1,2% - это сейчас максимально возможные цифры.

В БКС считают, что в долгосрочной перспективе средние темпы роста экономики составят 2,5%. По словам Тихомирова, это средний базовый сценарий.

«Никакого у меня особого видения на два года вперед у меня нет. Если говорить, положа руку на сердце, сложно прогнозировать на три-шесть месяцев вперед», — пояснил эксперт. Это связано с неопределенностью политики российских властей и обстановкой в мире.

Прогноз по инфляции на 2018 год был увеличен с 2,8% до 2,9,-3,1%. В следующем году инфляция может составить 4,3%. Эффект повышения НДС на инфляцию в минэкономразвития оценили в 1,2 процентных пункта.

В «Уралсибе» полагают, что инфляция в 2019 году будет выше прогнозов министерства: она вырастет до 4,5%. В банке полагают, что цены вырастут уже в этом году на фоне ослабления рубля в апреле и мае, а к декабрю инфляция увеличится до 3,8%.

Тихомиров ожидает, что в конце этого года инфляция составит 3,9%, а в конце следующего года - в районе 4%.

С июля или августа инфляция начнет расти, прогнозирует Тихомиров. Это связано с ростом доходов населения, которое сможет больше покупать, а также со слабостью рубля. Кроме того, инфляцию вверх могут подтолкнуть рост цен на бензин и урожай. Он в этом году, по прогнозам, будет хуже, чем в предыдущем, полагает Тихомиров.

В следующем году цены будут реагировать на повышение НДС, эффект будет заметен уже в конце этого года. Пик инфляции, по его словам, придется на первую половину следующего года.

Средний курс доллара в 2018 году составит 61 рублей, в апреле ведомство ждало 58,6 рубля, а в конце года курс доллара составит 62 рубля.

В «Уралсибе» полагают, что курс доллара будет выше прогноза минэкономразвития, так как снизится интерес нерезидентов к российским бумагам. В банке полагают, что средний курс доллара в этом году составит 61,9 рубля, а в 2019 году - 68,2 рубля.

Тихомиров ожидает, что среднем доллар в этом году будет стоить 61,3 рубля. В следующем году он ожидает, что доллар в среднем в следующем году будет стоить около 60 рублей. Столько же он будет стоить в конце года.

Правительство должно найти деньги на выполнение «майского указа», который президент Путин подписал сразу после вступления в должность. В указе собраны цели для властей на ближайшие шесть лет, среди них сокращение числа бедных, повышение уровня жизни, ускорение экономики и другие меры.

На реализацию этих мер понадобится, по оценке правительства, 25 трлн рублей, из которых 8 трлн рублей еще нужно найти. В итоге правительство объявило о повышении НДС с 18% до 20% и пенсионного возраста в середине июня. По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, повышение НДС позволит правительству получать 600 млрд рублей в год.

В минэкономразвития не ответили на запрос Би-би-си.