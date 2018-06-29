Жарко о коррупции в медицине: Что такое дело вырастет, я просто не ожидал 51 29.06.2018, 12:59

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Василий Жарко

Фото: tut.by

Вице-премьер решил дистанцироваться от «дела врачей».

Вице-премьер Василий Жарко и бывший министр здравоохранения заявил журналистам, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения, которую вскрыл КГБ, сообщает tut.by.

Вице-премьер Василий Жарко сегодня курирует здравоохранение в правительстве, он много лет был министром здравоохранения.

— И вы не знали о той коррупционной схеме, о которой рассказал КГБ? — спросили у него журналисты в «парламенте».

— Если б знал, то меры были бы приняты уже тогда (когда Василий Жарко был министром — Прим. TUT.BY), — заявил вице-премьер. — Мы действительно контролировали ситуацию тогда, закупки это непростой вопрос. День свой рабочий начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным — вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал.

— Председатель КГБ приводил в пример, как по полгода не могли купить лампы для операционных. Разве в Минздрав на это врачи не жаловались?

— В свою бытность у нас система работала четко, оперативно, закупали мы все в срок. Конечно, всегда вопрос в цене и в качестве. И всегда важно правильно оценить их соотношение и не бояться принять решение.

— Как сейчас будет меняться система закупок? Они вообще идут в стране, если столько человек под следствием?

— Закупки идут — лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения. Лечебный процесс не остановлен, и он не будет остановлен — мы не допустим этого. Может быть, выработаем какой-то новый алгоритм. У нас было две комиссии — закупочная и конкурсная, чтобы одна одну контролировала. Это централизованные средства, большие деньги, мы всегда вели архив цен, всегда спрашивали у контролирующих органов, имеются ли материалы, препятствующие заключению (договоров — Прим. TUT.BY). Работа проводилась и проводится, и будет дальше проводиться. Врачи честные работали и будут работать. Никто не допустит, чтобы был сорван лечебный процесс.

По словам Василия Жарко, система закупок сейчас прозрачная, «технические задания мы со всеми конкурентами согласовываем».

-Это конкурс, сказать, что система непрозрачная, нельзя, может быть, немного забюрократизирована. Кое-какие элементы по результатам работы контролирующих органов, может быть, мы упростим, если будут внесены предложения. Но и упрощать нельзя — это деньги, бюджетные деньги.

Отвечая на вопрос о том, как стало возможным, что под Минздравом была выстроена такая коррупционная система, Василий Жарко упомянул «человеческий фактор».

— Минздрав — это большая система, 270 тысяч человек, это тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, где-то не того человека взяли, хотя опять же прежде чем назначить человека должностным лицом, проводится его проверка.

По словам Василия Жарко, к нему вопросов со стороны КГБ не было.