Павел Северинец: Нечистая сила боится крестов

Павел Северинец: Нечистая сила боится крестов4
- 29.06.2018, 13:35
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Власти провоцируют новые скандалы в Куропатах.
29 июня защитники Куропат собирались поставить в Куропатах у ресторана «Поедем, поедим» новые кресты, но с самого утра произошли задержания активистов - Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухинa и Валерия Минца. Забрали силовики и кресты, которые были сделаны на деньги, что собрали толокой люди.
- Довольно предсказуемо, что Дашкевич со сторонниками задержан, - рассказал сайту palitviazni.info бывший политзаключенный Павел Северинец, который сейчас находится в Куропатах. - Кресты тоже задержали, ради это, собственно говоря, все это и делалось. Поэтому эта акция не удастся, и мы перешли, что называется, к "плану Б". Разместили большие ватмана на заборе ресторана и, кроме этого, разместили там копии протоколов с красными отпечатками рук.
- В этот день в Куропаты собирались приехать иностранные послы ...
- Посол Польши уже приехал, а остальные, возможно, подъедут позже, когда у них получится.
- Как вы можете прокомментировать задержание Дмитрия Дашкевича?
- Если на месте массовых расстрелов людей собираются поставить кресты, то что может быть более естественным? Но, как видим, нечистая сила боится крестов. Власти побоялись, пошли даже на скандал, поскольку есть и иностранные делегации. Думаю, Дашкевича с друзьями вечером освободят, но теперь имеем то, что имеем.