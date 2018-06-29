Павел Северинец: Нечистая сила боится крестов 4 29.06.2018, 13:35

1,286

ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Власти провоцируют новые скандалы в Куропатах.

29 июня защитники Куропат собирались поставить в Куропатах у ресторана «Поедем, поедим» новые кресты, но с самого утра произошли задержания активистов - Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухинa и Валерия Минца. Забрали силовики и кресты, которые были сделаны на деньги, что собрали толокой люди.

- Довольно предсказуемо, что Дашкевич со сторонниками задержан, - рассказал сайту palitviazni.info бывший политзаключенный Павел Северинец, который сейчас находится в Куропатах. - Кресты тоже задержали, ради это, собственно говоря, все это и делалось. Поэтому эта акция не удастся, и мы перешли, что называется, к "плану Б". Разместили большие ватмана на заборе ресторана и, кроме этого, разместили там копии протоколов с красными отпечатками рук.

- В этот день в Куропаты собирались приехать иностранные послы ...

- Посол Польши уже приехал, а остальные, возможно, подъедут позже, когда у них получится.

- Как вы можете прокомментировать задержание Дмитрия Дашкевича?

- Если на месте массовых расстрелов людей собираются поставить кресты, то что может быть более естественным? Но, как видим, нечистая сила боится крестов. Власти побоялись, пошли даже на скандал, поскольку есть и иностранные делегации. Думаю, Дашкевича с друзьями вечером освободят, но теперь имеем то, что имеем.