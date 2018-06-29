Белорусам будет проще открыть малый бизнес в Польше 1 29.06.2018, 13:38

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Малые фирмы в стране-соседке Беларуси будут платить меньше за соцстрахование.

Совет Министров Польши принял проект закона, согласно которому будет уменьшен размер ZUS — взноса на социальное страхование — для малых фирм, передает «Радио Польша».

Предполагается, что новые правила начнут действовать уже с 1 января 2019 года.

Сейчас предприниматели платят одинаковый взнос на соцстрахование, независимо от дохода.

Благодаря изменениям, индивидуальные предприниматели, чьи доходы не будут превышать более чем в 2,5 раза минимальную зарплату, смогут платить меньший взнос — в зависимости от прибыли.

Этой возможностью воспользуются около 200 тысяч малых фирм.