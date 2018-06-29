Приятное с полезным: лучшие способы похудения во время отдыха на пляже 29.06.2018, 13:59

Семь эффективных способов похудеть на море.

Лучшие способы похудения во время пребывания на море опубликовало издание "Лиза".

Махи в воде

Зайдите по горло в воду, вытяните руки перед собой и делайте взмахи ногами вперед, стараясь коснуться ногой пальцев рук. Необходимо сделать 3 таких подхода по 10-15 раз.

Расход калорий: около 60 ккал

Бег на месте

Попробуйте бежать на месте, находясь в воде. Закидывайте ноги назад, стараясь дотронуться пятками до ягодиц. Для большего эффекта можно двигать руками, как при беге. Длительность бега – 5-10 минут.

Расход калорий: около 90 ккал

Пляжный волейбол

В этой игре принимают участие не 6 человек, а всего двое. Прыгать и перемещаться по площадке приходится по песку, который обеспечивает сопротивление, поэтому во время игры работает больше мышц. Еще одним похожим и отличным способом похудеть является игра в фрисби.

Расход калорий: около 590 ккал

Лимфодренаж в воде

Зайдите в воду, сцепите руки в замок и водите вверх-вниз рядом с проблемными зонами (бедра, живот, ягодицы и т. д.). Делать это необходимо 5-10 минут. Массаж в морской воде позволит не только подтянуть тело, но и вывести лишнюю жидкость из организма.

Расход калорий: около 40 ккал

Бег по песку

По мягкому песку бегать сложно даже опытным бегунам, поэтому пробежку вдоль пляжа лучше совершать во время отлива, когда песок жесткий. При этом необходимо следить за тем, чтобы приземление было либо на носок, либо на середину стопы. Это снизит вероятность травм и принесет больший эффект в борьбе с лишним весом.

Расход калорий: около 740 ккал

Подкачать пресс в воде

Лежа на воде, разведите руки в стороны ладонями вниз. Подтяните колени к груди, зафиксируйте положение на несколько секунд и вернитесь в исходную позицию. Можно выполнять упражнение поочередно каждой ногой.

Расход калорий: около 80 ккал

Прыжки в воде

Зайдите в воду по грудь, встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела, спина прямая. Отталкивайтесь от дна и выпрыгивайте из воды как можно выше. Руки во время прыжка нужно поднимать вверх. Прыжки должны быть интенсивными, только тогда они дадут желаемый результат. Делайте 3 подхода по 15-20 раз.

Расход калорий: около 95 ккал