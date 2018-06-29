«Отработал 13 лет на вредной работе – а в пенсии отказано» 1 29.06.2018, 13:55

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Белорусы возмущены повышением пенсионного возраста.

Актуальные для белорусов вопросы пенсионного обеспечения обсуждались на онлайн-конференции в Минтруда и соцзащиты, пишет «Экономическая газета».

Женщина на пенсии

- В СМИ появилась информация, что повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет может продолжиться после 2022 г. Насколько велика вероятность этого?

- Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются.

Пенсионная ловушка

- Мне до трудовой пенсии по возрасту еще чуть более 2 лет, если ничего не поменяется в законодательстве. Но, читая в Интернете разные истории про «пенсионную ловушку», хочу разобраться, что это такое и как в нее не попасть. А если попал, можно ли выбраться? Может, мне надо сейчас уже выяснять, сколько «натикало» страхового стажа?

- Определенные условия для получения пенсии, в т.ч. по длительности стажа работы (официальной занятости, подтвержденной в установленном порядке) с уплатой страховых взносов в Фонд социальной защиты населения РБ (далее – Фонд), в пенсионном законодательстве присутствовали и до принятия решений о повышении требований о стаже. В 2018 г. для назначения пенсии необходимо иметь не менее 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов (ежегодно это требование увеличивается на 6 месяцев до 20 лет в 2025 г., то есть в 2019 г. нужно иметь уже 17 лет работы, и т.д.).

Если по каким-то причинам на дату достижения пенсионного возраста требуемый стаж отсутствует, можно продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период. Законодательство это не запрещает.

Обратите внимание, что для формирования полновесного страхового стажа (за год работы – год страхового стажа) необходима уплата взносов в Фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты. Информацию о периодах уплаты взносов и величине заработной платы (дохода), из которых они уплачивались, можно получить в территориальных органах Фонда.

Социальная пенсия

- Размер социальной пенсии даже ниже бюджета прожиточного минимума. А ведь это то, что ждет многих белорусов, попавших в так называемую «ловушку страхового стажа». Сколько получателей социальной пенсии? Много ли отказов в назначении трудовой пенсии из-за нехватки страхового стажа?

- По статистике за май 2018 г., средний размер социальной пенсии – 191,45 BYN, это выше бюджета прожиточного минимума пенсионера (157,50 BYN).

В основном социальную пенсию у нас получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры пенсии у них разные – от 154,94 BYN (у инвалидов III группы) до 227,24 BYN (у инвалидов I группы, детей-инвалидов с 4-й степенью утраты здоровья).

Социальная пенсия назначается также женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов. Численность таких пенсионеров 3,6 тыс. человек (всего 5% от общего числа получателей социальной пенсии или 0,14% от общей численности пенсионеров). Многие из тех, кто сегодня получает данную пенсию, не отработали в течение трудоактивного периода даже 5 лет.

Вредная работа

- Отработал 13 лет на вредной работе по списку № 2. Возраста 55 лет достиг в ноябре 2017 г. Однако в назначении пенсии мне было отказано в связи с повышением пенсионного возраста. Когда мне можно будет обращаться за назначением пенсии повторно?

- С 01.01.2017 г. одновременно с общеустановленным пенсионным возрастом повышается возраст, дающий право на трудовую пенсию по возрасту, назначаемую до достижения общеустановленного пенсионного возраста. В частности, на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 2. Указанный возраст повышается соразмерно повышению общеустановленного пенсионного возраста: ежегодно с 1 января на 6 месяцев, но не более чем на 3 года в общей сложности.

Таким образом, в 2017 г. пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 2 мужчинам, имеющим полную продолжительность специального стажа (не менее 12 лет 6 месяцев), назначалась по достижении возраста 55 лет 6 месяцев, в 2018 г. – 56 лет и т.д.

Пенсия домохозяйке

- В силу семейных обстоятельств работала только 4 года. Все остальное время занималась домашним хозяйством. Детей нет. Будет ли мне назначена какая-либо пенсия?

- В связи с отсутствием требуемого для назначения трудовой пенсии по возрасту стажа работы с уплатой взносов (в текущем году – это 16 лет 6 месяцев), по достижении 60 лет будет назначена социальная пенсия.

Предпринимательский риск

- С 1999 г. по 2001 г. была индивидуальным предпринимателем. Пенсионные взносы не платила, так как это было необязательно. В 2005–2011 гг. оказывала услуги физическим лицам по гражданско-правовым договорам также без уплаты пенсионных взносов. Войдут ли эти периоды моей работы в стаж для назначения пенсии?

- Нет, оснований для включения этих периодов в стаж не имеется. Согласно законодательству в стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера не учитываются периоды предпринимательской, иной деятельности, в течение которых уплата страховых взносов в установленном порядке не производилась.

Испанские страсти

- Мне 52 года. С 2006 г. проживаю и работаю в Испании.

С какого возраста мне полагается пенсия и сколько трудового стажа требуется для начисления пенсии? Будет ли стаж, заработанный на территории Испании, учтен в пенсии? Если нет, что можно сделать в данной ситуации?

- Согласно Закону от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) право на пенсионное обеспечение предоставляется только гражданам, постоянно проживающим на территории РБ, при соблюдении условий, установленных Законом. При назначении пенсии по нормам Закона стаж работы за пределами Беларуси учитывается только в случае, если производилась уплата взносов в Фонд.

Иной порядок пенсионного обеспечения граждан, в частности, устанавливающий назначение пенсий каждым государством за стаж работы на его территории и суммирование (учет) стажа работы на территории иностранного государства для определения права на пенсию, может быть предусмотрен международными договорами РБ в области социального (пенсионного) обеспечения.

Договора (соглашения) в области пенсионного обеспечения у Беларуси с Испанией не имеется, и работа по его заключению не ведется.