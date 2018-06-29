Названа европейская столица, куда дешевле всего переехать 29.06.2018, 14:37

Европейский город оказался на 3-м месте в мире по легкости для переезда на ПМЖ.

Бухарест – самый дешевый город в Европе для тех, кто меняет постоянное место жительства. Бухарест занял 3-е место в мировом рейтинге агрегатора для поиска квартир Nestpick, в который вошли 80 крупных городов со всего мира. Тем, кто переезжает в столицу Румынии, в первый месяц хватит 644 евро – на аренду квартиры, оплату интернета, еду, транспорт и телефон.

Дороже всего, по данным рейтинга, обойдется переезд в Дубай (ОАЭ) – 3,6 тысяч евро за первый месяц, Окленд (Новая Зеландия) – 3,4 тысячи евро и Сан-Франциско (США) – 3,2 тысячи евро. А самым дорогим европейским городом для переезда оказался Лондон – 2,7 тысяч евро.

Компанию Бухаресту среди дешевых для переезда городов составили Каир — чтобы переехать в этот город, нужно 560 евро на первый месяц, и Бангалор (Индия) – 634 евро. Москва заняла 68-е место – на первый месяц переезда понадобится 899 евро.

В рейтинге Nestpick также учитывалось, насколько сложно иностранным гражданам оформить вид на жительство. Города в рейтинге выбирались по таким критериям, как возможности для трудоустройства, количество стартапов и возможности для приезжих открыть свое дело.