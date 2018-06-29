Эксперт: Белорусские «Полонезы» на параде в Азербайджане – видимая часть айсберга 29.06.2018, 14:42

Белорусская «оборонка» участвует в политике Алиева по наращиванию вооружений.

«Уверен, что продемонстрированное на военном параде в Баку вооружение – это всего лишь видимая часть айсберга».

Об этом Vzglyad.az сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», украинский политолог Александр Леонов.

По его словам, военный парад был организован на высоком уровне.

«На параде было продемонстрировано много образцов новейшего вооружения. Все это говорит о том, что Азербайджан поставил перед собой четкую задачу по укреплению боеспособности своей армии и намерен наращивать свой военный потенциал за счет современных оружий. Большое впечатление на меня произвели ракетно-артиллерийские системы, БПЛА, «Полонезы», РЭБ и т.д.», - отметил Леонов.

Украинский эксперт сказал, что в стране проводится целенаправленная политика по укреплению армии.

«Вооруженные силы Азербайджана сегодня являются наиболее боеспособными в регионе. Азербайджан одним из первых начал строить свою новую армию. Об этом говорят суммы, которые Азербайджан тратит на оборону – с 2003 года они стабильно росли, достигнув в последние годы вполне солидного размера в 3,5 млрд. долларов в год»,- заявил Леонов.

Безусловно, различные международные рейтинги учитывают множество факторов – количество военнослужащих, вооружение, оснащение современной техникой и так далее. Однако никакая техника не заменит реального боевого опыта и осознания того, что армия отстаивает правое дела – суверенитет и независимость своей родины. И с этой точки зрения и украинская, и азербайджанская армии могут дать фору своим более технологически оснащенным коллегам, уверен наш собеседник.

«Мы все хотим разрешения конфликтных ситуаций мирным путем. Однако сильные вооруженные силы за спиной у лидеров государств дают возможность говорить про свои интересы уверенно и с позиции силы. Про это хорошо знают лидеры и Азербайджана, и Украины. Будем надеяться, что нашим странам удастся возвратить свои земли мирным дипломатическим путем, но мощная армия гарантирует, что прошлые беды никогда не вернутся»,- резюмировал Леонов.