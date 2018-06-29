Евгений Афнагель: Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар 4 29.06.2018, 14:52

2,961

Евгений Афнагель

База данных о доходах белорусов нужна режиму для иллюзии собственной безопасности.

В Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Об этом сегодня сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Ранее стало известно, что с 1 сентября в режиме онлайн начнет формироваться электронная база о «тунеядцах».

Действия властей сайту Charter97.org прокомментировал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгении Афнагель:

- Зачем, по вашему мнению, в нашей стране создают глобальную базу данных о доходах белорусов?

- Все диктатуры в новой и новейшей истории развивались по двум путям. Либо в какой-то момент начинались реформы — вынужденные или добровольные, либо гайки закручивались все сильнее, контроль над обществом становился тотальным. Других путей нет. Уже давно было понятно, что Лукашенко выбрал второй путь, последние события это только подтверждают.

База данных о доходах, сбор сведений о «тунеядцах», закупка сотен тысяч камер наружного наблюдения нужны для достижения единственной цели - установления полного контроля за гражданами страны. Власти хотят знать все о нас — где мы работаем, сколько зарабатываем и тратим, как проводим свободное время. А еще они хотят, чтобы мы становились соучастниками их преступлений — вступали в «комиссии», стучали друг на друга, сообщали о доходах соседей. Во-первых, это нужно им для «выбивания» дополнительных средств из людей, а во вторых, создает для диктатора хоть какую-то временную иллюзию безопасности. Впрочем, наверное, также думали того же боялись и друзья Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар.

- Как можно бороться с тотальным контролем?

- Многие политики и правозащитники предупреждали, что обновленный декрет о «тунеядцах» — это только первый шаг для установления тотального контроля над обществом. Власти увидели, что пока протестов нет, поэтому делают следующие шаги в этом направлении, ведь время-то поджимает, срочно нужны деньги. Если мы будем молчать, то они на этом не остановятся. 2017 год показал, как можно остановить зарвавшегося правителя и его окружение.

Месяца уличных протестов по всей стране хватило, чтобы они забыли на год как о Декрете №3, так и о других подобных нововведениях, которые начинают реализовывать сейчас. Страх перед улицей у Лукашенко — на подсознательном уровне. Именно поэтому этой весной спецслужбы вместе с частью оппозиции делали все возможное, чтобы не допустить протестов. Но когда белорусы снова всерьез решат выйти на улицу, никакие махинации властей этому не помешают.