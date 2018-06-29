Лидеры ЕС продлили санкции против РФ за две минуты 29.06.2018, 14:59

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Италия не протестовала.

При обсуждении лидерами ЕС продоления экономических санкций против Москвы правительство Италии не сделало никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу.

О ходе обсуждения в ночь на пятницу в Брюсселе пишет брюссельское издание EUobserver со ссылкой на источники.

По данным издания, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил европейским лидерам, что Рим хочет лучшего "диалога" с Москвой и больше возможностей для посещения россиянами Европы.

Однако, пишет издание, Конте вовсе не был жестким в этом вопросе, в отличие от миграционной проблемы, где Рим пригрозил наложить вето на решение ЕС, сообщают источники.

"Италия заявила, что не будет возражать (против продления санкций - Ред.), хотя они сказали, что готовы к открытому диалогу с Россией, и они напомнили ЕС о своем стремлении сделать больше для налаживания межличностных контактов и контактов малого бизнеса", - сообщил изданию один из дипломатов ЕС.

"Это было довольно быстрое принятие (решения о санкциях. - Ред.) и Конте не был протів, он просто сказал, что важно иметь диалог с Россией, и Италия беспокоится о влиянии санкций на россиян", - заметил другой европейский дипломат.

Другие дружественные к России страны ЕС, в частности Кипр, Греция и Венгрия, молчали, когда Франция и Германия рапортовали о ситуации в Украине, добавил третий источник.

"Макрон и Меркель отчиталась о Минске в пятницу - никакого прогресса, минские соглашения не реализуются", - отметил один из дипломатов ЕС.

По словам источников "практически никто" из лидеров не критиковал решение продлить экономические санкции. "Обсуждение продолжалось две минуты ... Конте был один", - отметил дипломат.

Как сообщалось, лидеры Европейского Союза в пятницу на саммите в Брюсселе согласовали продолжения экономических санкций против Москвы в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на Донбассе еще на полгода.