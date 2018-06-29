Арина Соболенко вышла в финал турнира в Истбурне 1 29.06.2018, 15:10

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка одолела Агнешку Радваньску.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (45 ВТА) пробилась в финал женского турнира в Истбурне с призовым фондом свыше 850 тысяч долларов, сообщает «Прессбол».

В полуфинале наша соотечественница в трех партиях была сильнее польки Агнешки Радваньской — 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

А.Соболенко (Беларусь, 45) — А.Радваньска (Польша, 31) — 6:3, 1:6, 6:3

В титульном матче Соболенко сыграет с победительницей дуэли Каролин Возняцки (Дания, 2) — Ангелика Кербер (Германия, 11).