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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Истбурне

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  • 29.06.2018, 15:10
Арина Соболенко
Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка одолела Агнешку Радваньску.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (45 ВТА) пробилась в финал женского турнира в Истбурне с призовым фондом свыше 850 тысяч долларов, сообщает «Прессбол».

В полуфинале наша соотечественница в трех партиях была сильнее польки Агнешки Радваньской — 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

А.Соболенко (Беларусь, 45) — А.Радваньска (Польша, 31) — 6:3, 1:6, 6:3

В титульном матче Соболенко сыграет с победительницей дуэли Каролин Возняцки (Дания, 2) — Ангелика Кербер (Германия, 11).


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