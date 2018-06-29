Активисты «Европейской Беларуси» провели перфоманс в Куропатах 29.06.2018, 15:43

В урочище сегодня собрались десятки людей.

С самого утра на ограждении открытого в урочище ресторана повесили плакаты с информацией о сталинских репрессиях. У многих в руках были бело-красно-белые флаги, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь», которые принимают участие в протестах против открытия ресторана уже месяц, провели небольшой перфоманс. Они наклеили на ограду протоколы, составленных сотрудниками милиции за последнее время. Их оказалось около трех десятков.

«Мы собрали все протоколы, которые в будущем грозят задержаниями, штрафами, конфискацией имущества за то, что мы месяц стояли в Куропатах, и расклеили их рядом с плакатами. Это наказание за то, что мы отстаивали национальные ценности», — говорит активистка и режиссер Ольга Николайчик.

Затем активисты нанесли красную краску на ладони и оставили на документах, воротах и заборе ресторана свои отпечатки.

«Пусть красный цвет — цвет крови — напоминает всем, кто забыл, о жертвах, лежащих в этой земле, о том, что на их костях недопустимо существование кабаков и ресторанов. А также — о том, чем является это место для Беларуси», — заявил координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.