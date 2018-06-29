Почему вице-премьер Беларуси подставил сам себя 10 Вероника Белова, «Салідарнасць»

29.06.2018, 15:56

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Василий Жарко

Фото: kp.by

Оправдания Василия Жарко за коррупцию в Минздраве выглядели «не очень».

Бывший министр здравоохранения, а ныне вице-премьер попытался оправдаться по поводу вскрытия масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Получилось не очень.

По сути, Василий Жарко ответил на публикацию «Салідарнасці», заголовок которой гласил «Знал ли Василий Жарко о коррупции в Минздраве?»

— Если б знал, то меры были бы приняты, — заявил он в пятницу журналистам. — Мы действительно контролировали ситуацию тогда, закупки это непростой вопрос. День свой рабочий начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным — вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал.

Впрочем, не только у нашего издания возник такой вопрос к экс-министру. Многие отмечали, что создание тепличных условий для коррупции в ведомстве не может не вызывать вопросов к руководству Минздрава.

В конце концов, задержанный Александр Столяров был назначен в 2007-м, когда должность министра здравоохранения год как занимал Василий Жарко. Он же руководил ведомством, когда в 2010-м должность начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома получил Андрей Стрижак, задержанный за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования. Да и в 2011-м, когда директором «Белмедтехники» стал Александр Шарак, у которого в гараже в тайнике обнаружили около $ 620 тысяч, Жарко по-прежнему оставался на своем посту.

Теперь же получается, что Жарко вроде как и не причем и вообще ничего не знал о происходящем. Пытаясь оправдаться, он даже пояснил, что к нему вопросов со стороны следствия не было.

И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?

В сложившейся ситуации Жарко узрел «человеческий фактор».

— Возможно, где-то не того человека взяли, хотя опять же прежде чем назначить человека должностным лицом, проводится его проверка, — пояснял Жарко.

Однако подобные оправдания вызывают только больше вопросов к нынешнему вице-премьеру. Во-первых, что это за руководитель такой, который не знает, что делается у него под носом — ведь его подчиненные не просто подворовывали бумагу из-под ксерокса, а проворачивали дела на сотни тысяч долларов!

А во-вторых, можно ли такому начальнику доверять дела всей страны, если даже в одном отдельно взятом министерстве он так и не смог навести порядок?

Напомним, 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 (получение взятки), 431 (дача взятки) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек.

Вероника Белова, «Салідарнасць»