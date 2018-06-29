Резервы Центробанка России рухнули с рекордной скоростью 3 29.06.2018, 15:59

1,845

Российский ЦБ снова не угадал тенденции рынка.

Российский Центробанк, в прошлом году проигравший 4,5 млрд долларов резервов на изменении курсов иностранных валют, снова не угадал тенденции рынка, сообщает finanz.ru.

Если год назад ЦБ подвела покупка долларов против евро по максимальному за 12 лет курсу, то теперь регулятор, похоже, встал в противоположную позицию и снова теряет деньги.

За неделю с 15 по 22 июня международные резервы России сократились на 6,1 млрд долларов, сообщил ЦБ в еженедельном отчете. Скорость, с которой таяли ЗВР, стала рекордной с середины декабря 2016 года (тогда за неделю ЦБ лишился 8 млрд долларов), а их общий объем - 456,3 млрд долларов - оказался минимальным за 3,5 месяца.

Резервы сокращаются "под воздействием отрицательной переоценки", объясняет ЦБ в релизе.

Регулятор имеет в виду падение цен на золото, которое составляет 18% его резервов, и снижение курса евро к доллару, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

На 1 июня у центробанка было 62 млн тройских унций золотых слитков рыночной стоимостью 80,9 млрд долларов. За отчетную неделю стоимость драгметалла обвалилась с 1305 до 1265 долларов за унцию, что принесло убыток в 2,5 млрд долларов.

Курс евро к доллару снизился на 1,7% - с 1,18 до 1,16 доллара за евро. На 1 января (последние доступные данные) ЦБ держал в европейской валюте 21,7% от ЗВР, или 78,3 млрд евро.

Если бы эта доля сохранилась, ЦБ получил бы лишь 1,6 млрд долларов убытка на валютном курсе и 4 млрд долларов в сумме (с учетом золота).

Таким образом, Банк России, судя по всему, продолжил активно сбрасывать доллар США и мог резко увеличить в резервах долю евро (до 130-140 млрд евро) или других валют.

Напомним, в апреле ЦБ провел рекордную в истории распродажу госдолга США, распродав за месяц половину своего портфеля американских бумаг (на 47,5 млрд долларов).

Судя по статистике самого центробанка, этот процесс продолжился и в мае: объем "ценных бумаг" иностранных государств на балансе сократился еще на 17,2 млрд долларов, до 226,3 млрд.

Выведенные средства регулятор складирует на депозитах в коммерческих и центральных банках за рубежом (75,4 и 64,8 млрд долларов соответственно).

"Мы оцениваем все риски и финансовые, и экономические и геополитические, принимая решения по размещению средств", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 19 июня.

"Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить нашу экономику от внешних рисков, в том числе при появлении рисков финансовой стабильности защитить рубль, обеспечить импорт, потому что импорт в этом нуждается, его оплачивают другой валютой", - добавила она.

Пока ставка против доллара оборачивается для ЦБ убытками: за последние три месяца регулятор купил для Минфина 15 млрд долларов на валютном рынке, используя дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Но общий размер резервов при этом остался неизменным, напоминает Тремасов из "Локо-финанс".